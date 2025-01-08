Вода или изотоник? Что и как пить во время тренировок

Правильная гидратация - залог успешной тренировки. Баланс жидкости в организме влияет на выносливость, эффективность занятий и общее самочувствие. Что же лучше пить: обычную воду или изотоник? Все зависит от длительности, интенсивности тренировок и окружающих условий, передают Vesti.kz.Почему важна гидратация
Во время тренировок организм теряет воду и электролиты (натрий, калий, магний) через потоотделение и дыхание. Эти вещества важны для:
Нехватка жидкости может привести к мышечным судорогам, головокружению и даже тепловому удару.Когда достаточно воды
Вода - идеальный выбор для коротких или умеренных тренировок. Пейте ее в следующих случаях:тренировка длится менее 60 минут;интенсивность невысокая (легкая пробежка, йога);занятия проходят в комфортной температуре, без жары.Рекомендации по употреблению воды:
Перед тренировкой: 200–500 мл за 1–2 часа до занятий.
Во время тренировки: 100–200 мл каждые 15–20 минут.
После тренировки: восполните потерянную жидкость, выпив 1,5 раза больше, чем потеряли. Если вес уменьшился на 1 кг, выпейте 1,5 литра воды.Преимущества воды:
доступна и недорогая;
не содержит калорий или сахара;
эффективна для коротких нагрузок.Когда выбрать изотоник
Изотоники - это спортивные напитки с электролитами и углеводами, предназначенные для длительных и интенсивных тренировок.Показания к употреблению изотоников:
тренировка длится более 60 минут;
высокая интенсивность занятий (бег на длинные дистанции, велоспорт);
тренировки проходят в жару или при высокой влажности.Как пить изотоники:
Перед тренировкой: 200–250 мл за 15–30 минут до занятий.
Во время тренировки: 100–200 мл каждые 20–30 минут.
После тренировки: сочетайте изотоник с водой для восстановления баланса.Преимущества изотоников:
восполняют электролиты (натрий, калий, магний);
дают энергию за счет углеводов;
предотвращают судороги.
Вода vs. изотоник: сравнительная таблица
Параметр
Вода
Изотоник
Продолжительность тренировок
< 60 минут
> 60 минут
Интенсивность
Низкая или умеренная
Высокая
Температура среды
Комфортная
Жаркая, влажная
Состав
Только вода
Вода, электролиты, углеводы
Калорийность
0 калорий
20–60 калорий на 100 мл
Если вы тренируетесь меньше 60 минут с умеренной нагрузкой, выбирайте воду - она недорогая, эффективно утоляет жажду и легко усваивается. Для более длительных и интенсивных тренировок, особенно в жарких условиях, выбирайте изотонический напиток, чтобы восстановить электролиты и поддерживать уровень энергии. Внимательно слушайте свое тело и выбирайте то, что подходит именно вам!