В чем польза утренней зарядки, рассказала фитнес-тренер

Регулярная утренняя зарядка может улучшить самочувствие, укрепить здоровье и способствовать снижению веса, передает Vesti.kz.

Зачем делать утреннюю зарядку

По словам фитнес-тренера Светланы Бутовой, зарядка с утра дарит заряд бодрости, способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

Кроме этого, упражнения положительно влияют на работу вестибулярного аппарата и развивают силу воли. Перед началом занятий специалист рекомендует поставить перед собой конкретные цели и мысленно настроиться на результат.

Как правильно делать утреннюю зарядку

Чтобы выработать устойчивую привычку, заниматься нужно ежедневно. Разовая гимнастика в неделю не воспринимается мозгом как устойчивая практика.

Оптимальная продолжительность утреннего комплекса - 10-15 минут. Меньшее время не позволяет телу разогреться и проснуться, а более длительная тренировка может вызвать усталость вместо бодрости.

Правильное дыхание

Во время зарядки важно правильно дышать: на усилии - выдох, на расслаблении - вдох. Такой подход улучшает снабжение организма кислородом и ускоряет обмен веществ, делая выполнение упражнений более эффективным.