Употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день может заметно улучшить качество сна всего за 24 часа, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Американские ученые обнаружили, что участники, соблюдавшие рекомендованную норму, улучшили качество сна почти на 20 процентов по сравнению с теми, кто не ел ни одного фрукта или овоща. Исследование также показало, что предпочтение цельнозерновым продуктам положительно влияет на сон.

Эксперты назвали такие изменения "поразительными" и подчеркнули важность питания для нормализации сна.

Быстрый эффект

"Удивительно, что столь значительное улучшение можно наблюдать менее чем за сутки", - заявила доктор Эсра Тасали, специалист по медицине сна из Чикагского университета и соавтор исследования.

По ее словам, "изменения в рационе могут стать новым, естественным и недорогим способом улучшить сон".

В исследовании участвовали 34 молодых человека в возрасте около 28 лет. Они фиксировали ежедневный рацион с помощью приложения и носили браслеты, отслеживавшие параметры сна.

Ученые оценивали "фрагментацию сна" - частоту пробуждений или переходов от глубокого ко сну поверхностному. Те, кто ел не менее пяти порций фруктов и овощей в день, улучшили качество сна на 16 процентов.

Питание влияет на микробиом

Исследователи предполагают, что положительное влияние связано с улучшением микрофлоры кишечника. Клетчатка, содержащаяся в растительных продуктах, способствует росту полезных бактерий, влияющих на нейромедиаторы сна, такие как серотонин и мелатонин.

При этом потребление большого количества красного и переработанного мяса, напротив, ассоциировалось с ухудшением сна.

"Разница в 16 процентов - это весьма значимый показатель", - добавила Тасали.

Соавтор исследования, доктор Мари-Пьер Ст-Онж из Колумбийского университета, отметила: "Даже небольшие изменения могут повлиять на сон. Это вдохновляет - вы сами можете улучшить свой отдых".

Проблема бессонницы

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, лишь треть женщин и четверть мужчин ежедневно потребляют рекомендованное количество фруктов и овощей. Стоимость свежей продукции за последние годы выросла почти на 40 процентов, а морковь подорожала на 150 процентов.

Ранее исследование показало, что около 17 процентов британцев страдают от бессонницы, при этом 65 процентов из них никогда не обращаются за помощью.

Хронический недосып связан с повышенным риском ожирения, инсульта, бесплодия и других заболеваний. По данным Американской ассоциации сна, более 70 миллионов американцев страдают нарушениями сна.