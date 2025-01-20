Ученые обнаружили новую причину хронической усталости

Американские ученые выяснили, что переболевшие COVID-19 люди в 7,5 раза чаще сталкиваются с синдромом хронической усталости (СХУ). Исследование опубликовано в Journal of General Internal Medicine, передают Vesti.kz.

Основные симптомы синдрома

СХУ сопровождается следующими симптомами:

сильная утомляемость; головокружение при вставании; бессонница; умственное истощение; общее чувство слабости.

Ученые предупреждают, что из-за масштабов пандемии COVID-19 можно ожидать значительного роста случаев хронической усталости, которая часто остается не диагностированной и без лечения.

Данные исследования

В ходе работы ученые изучили данные 11 800 человек, среди которых 14 500 переболели COVID-19. Анализ показал следующие результаты:

СХУ диагностирован у 4,5% переболевших COVID-19; Среди тех, кто не болел коронавирусной инфекцией, этот показатель составил всего 0,6%. Выводы ученых

Результаты исследования демонстрируют значительную взаимосвязь между COVID-19 и повышенным риском развития синдрома хронической усталости. Авторы призывают медицинское сообщество уделить больше внимания диагностике и лечению данного состояния у переболевших пациентов.