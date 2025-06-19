Ученые из Гарварда назвали лучшие виды спорта для долголетия

Физическая активность помогает сохранить здоровье и бодрость на долгие годы. Специалисты Гарвардского университета назвали пять видов спорта, которые особенно эффективны для поддержания хорошей формы с возрастом, передают Vesti.kz со ссылкой на GQ.

По мнению ученых, эти упражнения улучшают баланс, укрепляют кости и мышцы, помогают контролировать вес и даже положительно влияют на память. При этом большинство из них не требуют изнуряющих тренировок в спортзале и подойдут людям с разным уровнем физической подготовки.

Пять лучших видов спорта для здоровья в любом возрасте

Плавание и аквааэробика: укрепляют все группы мышц, не перегружая суставы, а также способствуют улучшению психоэмоционального состояния.

Ходьба: простая и доступная форма активности, особенно полезна при ежедневной практике от 30 до 60 минут. Помогает снижать уровень сахара в крови, улучшает работу сердца и способствует снижению веса.

Тай-чи: древнекитайское боевое искусство, известное как «медитация в движении». Идеально подходит пожилым людям, помогает улучшить координацию и сосредоточенность.

Силовые тренировки: даже упражнения с легкими весами способствуют росту мышечной массы. Как отмечают эксперты, чем больше мышц, тем активнее обмен веществ и выше сжигание калорий.

Упражнения Кегеля: тренировка мышц тазового дна, которая может предотвратить недержание мочи и другие проблемы. Несмотря на то, что они редко упоминаются в стандартных фитнес-программах, их польза доказана специалистами.

Специалисты подчеркивают: движение - один из самых эффективных способов сохранить физическое и ментальное здоровье. Эти виды спорта помогут чувствовать себя энергично и уверенно в любом возрасте.