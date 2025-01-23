Этот трюк используют в NASA, чтобы улучшить сон при простуде

Доктор Тим Мерсер поделился рекомендациями, которые помогают улучшить качество сна в период гриппа или простуды. Он отметил, что сон играет ключевую роль в процессе восстановления организма. Во время сна вырабатываются цитокины - белки, помогающие бороться с воспалениями и инфекциями, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.Ключевые рекомендации для быстрого восстановления
Эксперт подчеркнул важность следующих факторов:
Если симптомы болезни сохраняются дольше недели, важно обратиться за медицинской помощью.Поза для сна от NASA
Одной из наиболее эффективных поз для сна, по словам доктора Мерсера, является поза, используемая NASA:
Голова и ноги должны быть приподняты над уровнем сердца.
Это положение снижает давление на позвоночник и способствует расслаблению мышц.
Приподнятая голова позволяет дыхательным путям лучше раскрываться, увеличивая доступ кислорода.
Поза особенно полезна для людей с респираторными заболеваниями или заложенностью носа.Дополнительный совет: спите на боку
Если спать в предложенной позе неудобно, доктор Мерсер рекомендует спать на левом боку. Это помогает:облегчить дыхание за счет открытия дыхательных путей;предотвратить боль в шее;избежать скопления слизи в задней части горла.Выводы
Сон - неотъемлемая часть восстановления во время болезни. Следуйте рекомендациям эксперта, чтобы облегчить симптомы простуды и гриппа и быстрее вернуться к привычному образу жизни.