Этот трюк используют в NASA, чтобы улучшить сон при простуде

Доктор Тим Мерсер поделился рекомендациями, которые помогают улучшить качество сна в период гриппа или простуды. Он отметил, что сон играет ключевую роль в процессе восстановления организма. Во время сна вырабатываются цитокины - белки, помогающие бороться с воспалениями и инфекциями, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

Ключевые рекомендации для быстрого восстановления

Эксперт подчеркнул важность следующих факторов:

Качественный сон: необходимо спать достаточное количество времени, чтобы организм смог восстановить силы.Гидратация: потребляйте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.Правильное питание: включите в рацион продукты, богатые витаминами и питательными веществами.

Если симптомы болезни сохраняются дольше недели, важно обратиться за медицинской помощью.

Поза для сна от NASA

Одной из наиболее эффективных поз для сна, по словам доктора Мерсера, является поза, используемая NASA:

Голова и ноги должны быть приподняты над уровнем сердца. Это положение снижает давление на позвоночник и способствует расслаблению мышц. Приподнятая голова позволяет дыхательным путям лучше раскрываться, увеличивая доступ кислорода.

Поза особенно полезна для людей с респираторными заболеваниями или заложенностью носа.

Дополнительный совет: спите на боку

Если спать в предложенной позе неудобно, доктор Мерсер рекомендует спать на левом боку. Это помогает:

облегчить дыхание за счет открытия дыхательных путей;предотвратить боль в шее;избежать скопления слизи в задней части горла.Выводы

Сон - неотъемлемая часть восстановления во время болезни. Следуйте рекомендациям эксперта, чтобы облегчить симптомы простуды и гриппа и быстрее вернуться к привычному образу жизни.