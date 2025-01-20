Тренер назвала три ошибки, мешающие накачать пресс

Пресс играет важную роль в поддержании здоровья поясницы, стабилизации позвоночника и правильном положении тела. Однако слабые мышцы живота могут приводить к дисбалансу, повышенной нагрузке на поясничный отдел и болевым ощущениям. Регулярные и правильные тренировки пресса помогают решить эти проблемы, но при этом важно избегать распространенных ошибок, отмечает фитнес-тренер Ольга Дерендеева, передают Vesti.kz.

Распространенные ошибки при тренировке пресса

1. Напряжение в шейном отделе



Многие новички испытывают дискомфорт в шее из-за неправильной техники. Это связано с недостаточной подготовкой мышц живота, из-за чего тело компенсирует нагрузку, вовлекая плечи, спину и шею.

Совет: Ладони следует разместить на затылке и слегка давить затылком в ладони. Это помогает удерживать шею на одной линии с позвоночником, снижая напряжение.

2. Неправильное положение плеч



При скручиваниях часто допускается ошибка, когда плечи поднимаются слишком высоко. Это активирует мышцы шеи и трапеции, снижая эффективность работы пресса.

Совет: Держите плечи расслабленными и как можно дальше от головы, сосредотачивая нагрузку на мышцы живота.

3. Неправильное дыхание



Контроль дыхания напрямую влияет на эффективность упражнений. Если поясница не прижата к полу или живот выпячивается, упражнение может нанести вред.

Совет: Прижмите поясницу к полу, а живот втяните. Выполняйте каждое движение на выдохе, контролируя дыхание.

Три главных принципа правильной техники



Корректное положение шеи - шея остается на линии позвоночника.

Прижатая к полу поясница.

Втянутый живот без выпячивания.





При соблюдении этих правил будет достаточно 10-12 повторений, чтобы получить необходимую нагрузку.

Полезные советы



Если трудно прижать поясницу к полу, используйте валик или свернутое полотенце, подкладывая под крестец. Это поддержит правильное положение спины.

При гиперлордозе или проблемах со спиной поставьте ноги на диван, опираясь стопами на его поверхность, а руки расположите за головой.

Сохраняйте естественные изгибы позвоночника. Если шея напрягается, используйте подушку или валик для поддержки затылка.



Правильная техника и регулярные тренировки помогут укрепить пресс, снизить нагрузку на поясницу и улучшить осанку, что в конечном итоге поддержит здоровье позвоночника и общее состояние организма.