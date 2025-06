Топ-6 тренажеров в спортзале, которые быстро сделают ваш живот плоским

Фитнес-директор центра Pritikin Longevity Кейтлин Донато назвала эффективные тренажеры, которые помогают укрепить мышцы пресса и сократить объем живота, передают Vesti.kz со ссылкой на Eat This, Not That!.

По словам эксперта, для достижения заметного результата необходимо задействовать тренажеры, которые активируют несколько мышц кора одновременно — прямую, поперечную и косые мышцы живота. Они также способствуют улучшению осанки, контролю движений и правильному дыханию.

"Выбирайте те устройства, которые улучшают баланс, поддерживают выравнивание позвоночника и требуют постоянной стабилизации корпуса. Это помогает сжигать больше калорий и формировать прочную основу", - объяснила Донато.

Она добавила, что только 7 процентов от общего количества сжигаемых калорий за день приходится на работу на тренажерах. Поэтому их следует включать в комплексную программу, сочетающую силовые тренировки, кардио и метаболические упражнения.

Вот шесть тренажеров, которые помогут подтянуть живот:

1. Инвертированный жим ногами

"Особенность угла движения требует постоянного включения мышц кора для стабилизации позвоночника и бедер", - говорит Донато.

2. Гиперэкстензия на римском стуле

"Этот тренажер укрепляет не только пресс, но и ягодицы, поясницу и стабилизаторы позвоночника - важные для осанки и профилактики травм", - отмечает специалист.

3. Гребной тренажер

"Гребля - это тренировка всего тела с акцентом на эффективную передачу усилия через корпус при каждом гребке", - пояснила она.

4. Кресло капитана

"Удобный для начинающих вариант: позволяет изолированно проработать мышцы живота, обеспечивая при этом поддержку спины", - говорит эксперт.

5. Блочные тренажеры

"Блоки универсальны: позволяют проработать разные зоны пресса с прогрессивной нагрузкой и правильной техникой", - добавила Донато.

Среди рекомендуемых упражнений - скручивания с верхнего блока, пресс Паллофа, стоячие скручивания и повороты корпуса с тросом.

6. Петли TRX

"Они создают нестабильную опору, за счет чего глубокие мышцы кора, особенно в области таза и позвоночника, находятся в постоянном напряжении", - отметила эксперт.

С помощью TRX можно выполнять планки, подтягивания коленей, упражнения на косые мышцы и тяги в наклоне.

