Сколько углеводов нужно употреблять в день для похудения

Оптимальное количество углеводов в рационе зависит от уровня физической активности, состояния здоровья и индивидуальных целей. Углеводы - главный источник энергии, поэтому важно понимать, сколько их необходимо для эффективного похудения, передают Vesti.kz со ссылкой на Verywell Health.

Суточная норма углеводов

Согласно рекомендациям, углеводы должны составлять от 45% до 65% от общей калорийности рациона. При диете в 2000 калорий это составляет от 225 до 325 граммов в день.

Минимальная норма -130 г в сутки. Этого достаточно для обеспечения мозга глюкозой - его основным источником энергии. Рекомендуемая норма клетчатки - 28 г при рационе в 2000 калорий.

Что влияет на потребность в углеводах

Потребность в углеводах может различаться в зависимости от пола, образа жизни, физической активности и других факторов. Несмотря на особенности обмена веществ у мужчин и женщин, универсальные рекомендации одинаковы при достаточном общем потреблении калорий.

Уровень активности

Малоподвижный образ жизни: 3–5 г углеводов на кг веса (примерно 184–307 г для человека весом 61 кг).

Обычные тренировки: 5–7 г/кг (около 307–430 г).

Интенсивные тренировки: 8–10 г/кг (до 614 г в день).

Состав тела

Исследования показывают, что высокое потребление углеводов может быть связано с увеличением мышечной массы и снижением жира в области талии у женщин. В то же время низкоуглеводные диеты могут способствовать потере мышц. Лучше выбирать рацион с высоким содержанием клетчатки и умеренным количеством белка.

Контроль сахара в крови

Людям с диабетом рекомендуется индивидуальный подход. Американская диабетическая ассоциация советует выбирать цельные и богатые клетчаткой продукты, а не стремиться к жестким ограничениям по углеводам.

Какие углеводы выбирать

Простые углеводы

Это быстрые источники энергии, которые быстро повышают уровень сахара в крови. К ним относятся:

сахар и сиропы;сладости и десерты;сладкие напитки и соки;переработанные продукты (чипсы, сладкие злаки, батончики).

При этом фрукты, овощи и молочные продукты, хоть и содержат простые сахара, считаются полезными.

Сложные углеводы

Эти углеводы дольше усваиваются, обеспечивают сытость и полезны для здоровья. Среди них:

овощи и фрукты;бобовые (фасоль, чечевица, горох);цельнозерновые продукты (хлеб, макароны, крупы);картофель и другие крахмалистые овощи.

Как есть углеводы при похудении

Для снижения веса вовсе не обязательно исключать углеводы. Низкоуглеводные диеты (50–130 г в день) и очень низкоуглеводные (менее 50 г) могут дать результат, но не всегда лучше, чем сбалансированные рационы.

Качество питания играет большую роль: цельные продукты, богатые клетчаткой, помогут контролировать вес лучше, чем подсчет граммов.

Другие важные факторы

Белки: 10–35% от суточных калорий (примерно 50–175 г).

Жиры: 20–35% (44–77 г).

Сбалансированный рацион с достаточным количеством белка помогает сохранить мышцы, особенно при снижении веса.

Что будет при нехватке углеводов

Недостаток углеводов может вызвать:

утомляемость и слабость;проблемы с пищеварением;повышение уровня холестерина;снижение минеральной плотности костей;риск камней в почках и нарушений в работе нервной системы.

Кроме того, быстрый вес может уходить за счет потери воды, а не жира, так как запасы гликогена связаны с водой.

Выводы

Количество углеводов для похудения зависит от ваших целей, состояния здоровья и активности. Рекомендуется потреблять 45–65% калорий из углеводов, выбирая цельные продукты с высоким содержанием клетчатки. Сбалансированное питание и консультация с врачом или диетологом помогут достичь устойчивого результата.