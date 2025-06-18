Эту распространенную ошибку совершают люди при похудении - проверьте себя

Многие, кто стремится сбросить лишний вес, совершают распространенную ошибку, которая может значительно замедлить прогресс, передают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

По словам специалиста Эшли Тош из Goal Plans при поддержке MuscleFood.com, одной из самых серьезных ошибок является чрезмерная концентрация на цифрах на весах. Это не только не отражает реальный прогресс, но и может привести к потере мотивации, даже если человек делает все правильно.

"Одна из худших ошибок - это зацикленность на показателях весов, поскольку они не отображают реальную картину физического состояния", - подчеркнула эксперт.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует терять от 0,5 до 1 килограмма в неделю, считая это здоровой нормой. Более стремительная потеря веса может быть нестабильной и привести к обратному эффекту. Исследования подтверждают, что строгие диеты нередко приводят к набору веса в будущем.

Эксперты советуют подходить к снижению веса комплексно и не стремиться к мгновенному результату. Важно формировать устойчивые привычки, улучшая общее состояние здоровья. Ошибки, которые также мешают прогрессу, включают пропуск приёмов пищи, полное исключение углеводов и отсутствие дней отдыха в тренировочном графике.