Простой тест за 60 секунд покажет ваш настоящий фитнес-возраст

Оценить физическую форму теперь можно всего за одну минуту. Новый экспресс-тест позволяет быстро определить уровень силы, выносливости и стабильности мышц, передают Vesti.kz со ссылкой на Eat This, Not That.

Физическая форма - это не только о скорости и силе, но и о том, насколько эффективно работает тело в целом. Исследования показывают, что мышечная масса и выносливость напрямую связаны с долголетием. Чтобы узнать, насколько вы близки к своей биологической норме, достаточно пройти короткий тест, не выходя из дома.

Как проходит тест

Упражнения займут ровно 60 секунд и не потребуют никакого оборудования. Они подходят как для начинающих, так и для активных людей, желающих получить быструю оценку своего состояния.

Тест включает три части, по 20 секунд каждая:

1. Отжимания (0-20 секунд)



Выполните как можно больше классических отжиманий за 20 секунд, сохраняя правильную технику. Разрешается использовать облегчённый вариант (с колен), однако засчитываются только полноценные повторы.

2. Приседания (20-40 секунд)



Встаньте на ширине плеч и сделайте максимальное число приседаний за 20 секунд. Бедра должны опускаться параллельно полу - только такие повторения считаются корректными.

3. Планка (40-60 секунд)



Завершите тест 20-секундной планкой на предплечьях. Если не удается удержать позицию до конца, зафиксируйте, сколько секунд вы продержались. Важно сохранять прямую линию тела от головы до пяток.

Как интерпретировать результаты

Результаты помогут определить, насколько хорошо вы справляетесь с нагрузкой по сравнению с вашей возрастной группой.

Фитнес-возраст моложе вашего: 15+ отжиманий, 20+ приседаний, 20 секунд планки. Это свидетельствует о высоком уровне силы и выносливости.

Фитнес-возраст соответствует вашему: 10–14 отжиманий, 12–19 приседаний, 15–19 секунд планки. Уровень функциональной подготовки в пределах нормы.

Фитнес-возраст старше вашего: менее 10 отжиманий, менее 12 приседаний, менее 15 секунд планки. Есть повод включить регулярные тренировки для улучшения показателей.



Регулярная физическая активность помогает не только укрепить здоровье, но и замедлить процессы старения. Этот тест - первый шаг к пониманию своего тела и мотивация для улучшения формы.