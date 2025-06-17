Помогает ли холодная вода похудеть, ответила врач

Популярный в соцсетях способ похудения с помощью холодной воды вновь набирает популярность. Сторонники метода утверждают, что организм тратит больше энергии на согрев, а значит - сжигает калории. Но действительно ли это так? Подробности - в материале Vesti.kz со ссылкой на WellnessPulse.

Что такое "ледяной хак"?

Суть метода заключается в употреблении очень холодной воды или воздействии холода другими способами. Предполагается, что при охлаждении организм начинает активно вырабатывать тепло, тем самым ускоряя метаболизм и расходуя калории.

Однако научные данные свидетельствуют о скромных результатах. По словам сертифицированного врача Элиссы Б. Гартенберг, прошедшей обучение в клинике Майо, исследование показало, что употребление 500 мл воды повышает метаболизм примерно на 30 процентов в течение часа. Однако большая часть этого эффекта не связана с температурой, а сам "выигрыш" составляет около 24 калорий - что крайне незначительно.

Помогает ли холодная вода контролировать аппетит?

Некоторые данные указывают, что вода перед приемом пищи может снижать чувство голода. В частности, исследование, опубликованное в журнале Obesity в 2008 году, показало, что прием 500 мл воды до еды способствует меньшему потреблению калорий и большей потере веса у взрослых среднего и пожилого возраста. Причина - желудочное растяжение, которое дает мозгу сигнал о насыщении до начала приема пищи.

Гартенберг добавляет, что холодная вода может также замедлить опорожнение желудка, продлевая чувство сытости, хотя этот эффект изучен меньше. По ее словам, у некоторых пациентов такой подход действительно помогал контролировать аппетит и выбирать более здоровую еду.

А как насчет ледяных ванн?

Погружение в ледяную воду считается более радикальной формой "ледяного хака". Полное охлаждение тела может активировать бурую жировую ткань (BAT), которая способна сжигать энергию для генерации тепла. Однако на практике эффект BAT в реальных условиях может быть минимален.

Какие еще плюсы?

Хотя метод вряд ли окажет заметное влияние на вес, он может принести некоторые другие полезные эффекты.

Снижение мышечной боли



По данным обзора 2022 года в журнале Sports Medicine, холодное погружение может уменьшить мышечную боль и ускорить восстановление после тренировок у подготовленных людей. Врач отмечает, что ее пациенты часто используют ледяные ванны после длительных пробежек и отмечают улучшение сна и снижение боли.

Снижение тревожности



В некоторых терапевтических методах, например, в диалектико-поведенческой терапии (DBT), холод используется для стабилизации эмоций. Погружение лица в холодную воду может стимулировать блуждающий нерв и активировать парасимпатическую нервную систему. Гартенберг обучает этому пациентов с тревожными расстройствами как способу естественно снизить уровень стресса.

Меры предосторожности

Употребление холодной воды безопасно при умеренном потреблении. А вот ледяные ванны требуют осторожности. Холод вызывает сужение сосудов, что может повысить давление и вызвать нарушения ритма сердца. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аритмиями, синдромом Рейно или плохо контролируемой гипертонией такие практики могут навредить. Врач также сообщила, что у некоторых пациентов возникали побочные эффекты - головокружение и сдавливание в груди - после погружения в холодную воду.

Вывод

"Ледяной хак" может звучать заманчиво, но его влияние на похудение - минимально. Организм действительно тратит немного энергии на согрев, но этого недостаточно для значительной потери веса. Лучше сосредоточиться на проверенных методах - правильном питании, физической активности, сне и управлении стрессом. А холодную воду можно пить просто потому, что она нравится.

FAQ

Какой напиток лучше всего сжигает жир на животе?



Никакой напиток сам по себе не сжигает жир на животе. Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, а локальное сжигание жира невозможно - организм худеет в целом.

Что входит в "ледяной хак"?



Он включает только холодную воду. Некоторые советуют добавлять лимон, но это не влияет на результат.

Помогает ли питье холодной воды перед сном похудеть?



Скорее нет. Более того, большое количество воды перед сном может нарушить сон из-за частых походов в туалет.