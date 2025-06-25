Полезные упражнения для водителей назвал тренер

Монотонная поза за рулем, ограниченная подвижность и постоянная нагрузка на одни и те же группы мышц - распространенные проблемы среди водителей, заявила фитнес-тренер Елена Соболь, передают Vesti.kz.

По словам эксперта, длительное пребывание в сидячем положении и влияние внешней среды — шум, мерцающий свет, нерегулярное питание - могут привести к развитию множества заболеваний.

"Также на психофизиологическом состоянии водителей сказываются ограничения подвижности плечевых суставов, шум, мелькание света, перекусы в дороге. Все это приводит к гастритам, остеохондрозам, геморроям, нарушениям зрения и артритам, которые входят в список водительских заболеваний", - пояснила Соболь.

Рекомендованные упражнения

Чтобы снизить риски и поддерживать здоровье, тренер советует выполнять простые упражнения в перерывах, например в пробках или во время остановок.

"Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте про гимнастику глаз", - посоветовала она.

Для улучшения кровообращения в области малого таза Соболь рекомендует попеременно сжимать и разжимать ягодицы. Дополнительно можно втягивать и расслаблять мышцы живота для активации тонуса организма.

"Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2-3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте. Для предотвращения шейного и плечевого остеохондроза и улучшения кровообращения мозга приподнимайте и опускайте плечи в течение одной минуты", - объяснила эксперт.

Для повышения концентрации и улучшения внимания за рулем специалист рекомендует вытягивать шею и затем мягко ее расслаблять, при этом не поднимая подбородок.