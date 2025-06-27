Почему опасно бегать босиком по пляжу

С наступлением лета многие спортсмены выбирают пляж для поддержания формы. Однако эксперты предупреждают: бег босиком по песку может нанести вред здоровью, передает Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Песок создает естественное сопротивление, что помогает проработать мышцы при меньшем количестве повторений. Тем не менее, исследование показало, что бег по песку увеличивает энергозатраты в 1,6 раза. При неправильном подходе это может привести к травмам даже при использовании обуви.

Основные риски бега по песку

Поверхность пляжа неровная, и при беге босиком возрастает риск растяжений и вывихов. Отсутствие амортизации без обуви повышает вероятность травм от ударных нагрузок.

Без должной подготовки нагрузка на мышцы и сухожилия может привести к их перенапряжению. Особенно страдает ахиллово сухожилие, что в свою очередь может спровоцировать плантарный фасциит. Под угрозой оказываются также суставы - в первую очередь лодыжки, колени и спина.

Рекомендации для безопасной тренировки

Эксперты рекомендуют всегда использовать подходящую спортивную обувь при тренировках на песке. Бег босиком допустим только при коротких и взрывных упражнениях - таких как спринты, прыжки и отработка беговой техники.

По возможности следует выбирать влажный, уплотненный песок, который обеспечивает лучшую устойчивость и снижает риск травм. Если ранее вы не тренировались на песке, начинать стоит с коротких дистанций, постепенно адаптируя организм к новой нагрузке.

Перед тренировкой важно тщательно разогреть мышцы, сухожилия и суставы, чтобы подготовить их к дополнительному напряжению.