Как отказаться от вейпа и электронных сигарет - два самых эффективных способа

Отказ от вейпинга становится важной целью для многих, но действенных рекомендаций на этот счет ранее было мало. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Оксфордского университета проанализировали данные "Кокрановского обзора" за январь 2025 года и определили два наиболее эффективных способа отказаться от электронных сигарет, сообщают Vesti.kz.

Стратегии отказа от вейпинга

В отчете, опубликованном 8 января 2025 года, эксперты уделили внимание методам, которые помогают людям не возвращаться к вейпингу на срок до шести месяцев и более.

Способ №1: Мотивирующие текстовые сообщения

Использование мобильных приложений, которые предоставляют поддержку, советы и поощрение для отказа от курения.

Программы, такие как This Is Quitting, отправляют интерактивные сообщения, мотивирующие пользователей ежедневно.

Способ №2: Препарат варениклин

Варениклин, который отпускается по рецепту, блокирует "вознаграждающие" эффекты никотина.

Препарат доказал свою эффективность в долгосрочной борьбе с зависимостью от курения и вейпов.

По данным исследования, эти два метода имеют достаточную доказательную базу, чтобы рекомендовать их для борьбы с вейпингом. Однако ученые продолжают изучать и другие подходы.

Насколько вреден вейпинг?

Вейпинг меньше вредит, чем курение табачных сигарет, но все же не является полностью безопасным. Употребление никотинового пара сопровождается определенными рисками:

Риски зависят от типа устройства и состава используемой жидкости.Важно выбирать проверенную продукцию, одобренную регуляторными органами.

Для тех, кто начал вейпить, чтобы отказаться от табака, ученые советуют стремиться и к полной независимости от вейпинга.

Меры предосторожности при отказе от вейпинга

Тем, кто использовал вейпинг как способ бросить курить, важно убедиться, что отказ от вейпа не приведет к возврату к табачным сигаретам. Переход к курению табака несет больше рисков:

Сигареты вызывают тяжелые заболевания и ответственны за каждую вторую смерть курильщиков, не отказавшихся от них.Пассивное курение также угрожает здоровью окружающих.

Эксперты подчеркивают, что переход к сигаретам ради отказа от вейпа недопустим и не будет исследоваться по этическим соображениям.

Выводы

Самыми эффективными методами отказа от вейпинга остаются мотивирующие сообщения и использование варениклина. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для оценки новых стратегий. Ученые рекомендуют соблюдать осторожность, чтобы не вернуться к более вредным привычкам, и продолжать двигаться к полному отказу от никотина.