Как отказаться от вейпа и электронных сигарет - два самых эффективных способа

Отказ от вейпинга становится важной целью для многих, но действенных рекомендаций на этот счет ранее было мало. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Оксфордского университета проанализировали данные "Кокрановского обзора" за январь 2025 года и определили два наиболее эффективных способа отказаться от электронных сигарет, сообщают Vesti.kz.Стратегии отказа от вейпинга
В отчете, опубликованном 8 января 2025 года, эксперты уделили внимание методам, которые помогают людям не возвращаться к вейпингу на срок до шести месяцев и более.
Использование мобильных приложений, которые предоставляют поддержку, советы и поощрение для отказа от курения.
Программы, такие как This Is Quitting, отправляют интерактивные сообщения, мотивирующие пользователей ежедневно.Способ №2: Препарат варениклин
Варениклин, который отпускается по рецепту, блокирует "вознаграждающие" эффекты никотина.
Препарат доказал свою эффективность в долгосрочной борьбе с зависимостью от курения и вейпов.
По данным исследования, эти два метода имеют достаточную доказательную базу, чтобы рекомендовать их для борьбы с вейпингом. Однако ученые продолжают изучать и другие подходы.Насколько вреден вейпинг?
Вейпинг меньше вредит, чем курение табачных сигарет, но все же не является полностью безопасным. Употребление никотинового пара сопровождается определенными рисками:Риски зависят от типа устройства и состава используемой жидкости.Важно выбирать проверенную продукцию, одобренную регуляторными органами.
Для тех, кто начал вейпить, чтобы отказаться от табака, ученые советуют стремиться и к полной независимости от вейпинга.Меры предосторожности при отказе от вейпинга
Тем, кто использовал вейпинг как способ бросить курить, важно убедиться, что отказ от вейпа не приведет к возврату к табачным сигаретам. Переход к курению табака несет больше рисков:Сигареты вызывают тяжелые заболевания и ответственны за каждую вторую смерть курильщиков, не отказавшихся от них.Пассивное курение также угрожает здоровью окружающих.
Эксперты подчеркивают, что переход к сигаретам ради отказа от вейпа недопустим и не будет исследоваться по этическим соображениям.Выводы
Самыми эффективными методами отказа от вейпинга остаются мотивирующие сообщения и использование варениклина. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для оценки новых стратегий. Ученые рекомендуют соблюдать осторожность, чтобы не вернуться к более вредным привычкам, и продолжать двигаться к полному отказу от никотина.