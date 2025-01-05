Как отдых в постели может снизить риск развития деменции: исследование

Побалуйте себя лишними часами сна в выходные - это может оказать удивительно положительное влияние на ваше здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Sleep and Breathing, показало, что отдых в постели может снизить вероятность развития деменции более чем на 70%, сообщают Vesti.kz.

Результаты исследования

Ученые Национального университета Тайваня наблюдали в течение двух лет за 215 людьми старше 65 лет. Участники записывали в дневник свои привычки сна и использовали акселерометры - устройства, которые отслеживали продолжительность и качество их отдыха.

Результаты анализа показали, что те, кто проводил дополнительные часы в постели по выходным, снизили риск развития когнитивной дисфункции - раннего признака деменции - на 74% по сравнению с другими участниками эксперимента.

"Это первое исследование, которое продемонстрировало связь между дополнительным сном в выходные дни и снижением риска когнитивных нарушений у пожилых людей", - подчеркнули авторы работы.

Почему это важно?Восстановление когнитивных функций: дополнительный сон помогает нейтрализовать эффект накопленной усталости.Поддержка здоровья мозга: отдых улучшает функции памяти и способность концентрироваться.Профилактика старения: регулярное высыпание снижает риски возрастных когнитивных нарушений.Рекомендации

Чтобы получить максимальную пользу, старайтесь уделять больше времени для отдыха в выходные. Кроме того, важно придерживаться регулярного режима сна в будни. Оптимальная продолжительность сна для пожилых людей составляет 7–9 часов в сутки.