Опасно для сердца! Избегайте эти четыре привычки

Опытный кардиохирург с 25-летним стажем Джереми Лондон рассказал о четырех привычках, которые, по его мнению, наиболее опасны для здоровья сердца, передают Vesti.kz. Врач сделал свои выводы на основании многолетней практики спасения жизней.

1. Курение

По словам специалиста, курение, будь то обычные или электронные сигареты, наносит серьезный ущерб здоровью. Никотин и другие токсичные вещества повреждают сосуды, способствуют образованию тромбов и значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

2. Использование спиртовых ополаскивателей для рта

Лондон предупреждает, что ополаскиватели для рта на основе спирта уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, нарушая микрофлору полости рта и кишечника. Это может отрицательно сказаться на общем состоянии здоровья.

3. Употребление обработанных продуктов

Врач советует отказаться от чрезмерного употребления фастфуда и полуфабрикатов. Эти продукты часто содержат трансжиры, избыток соли и сахара, что ведет к ожирению, диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже раку.

"Вы - то, что вы едите. Белки, жиры и углеводы дают энергию и строительные блоки каждой клетке вашего тела", - подчеркнул кардиохирург.

4. Употребление алкоголя

Хотя существует мнение, что небольшие дозы алкоголя полезны, Джереми Лондон опровергает этот миф. Он называет алкоголь токсином, который повреждает клетки организма и может повышать риск сердечных заболеваний.

Как сохранить здоровье сердцаОткажитесь от курения и сведите к минимуму воздействие пассивного курения.Используйте безалкогольные ополаскиватели для рта или просто полощите рот водой после еды.Старайтесь включать в рацион больше свежих и натуральных продуктов вместо обработанных.Ограничьте употребление алкоголя или полностью откажитесь от него.

Эти простые изменения в образе жизни помогут укрепить здоровье сердца и уменьшить риск серьезных заболеваний.