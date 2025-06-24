Названы упражнения, сжигающие больше всего калорий

Бег, плавание и высокоинтенсивные тренировки признаны самыми эффективными способами сжигания калорий за короткое время. Об этом сообщают эксперты по фитнесу, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Бег: до 420 калорий за полчаса



Согласно данным Гарвардского университета, 30-минутный бег со скоростью 10 км/ч помогает мужчине весом 85 кг сжечь до 420 калорий, а женщине весом 72 кг - 360 калорий.

"Любое упражнение, где тело отрывается от земли и задействует весь вес, расходует много энергии", - отметил персональный тренер Мэтт Робертс.

Тренер Jodie McKnight из лондонского зала F45 советует начинать с 30 минут, даже если часть дистанции вы будете проходить шагом. Она отмечает, что бег развивает выносливость и помогает ускорить метаболизм.

Плавание: до 420 калорий при высокой интенсивности



Плавание активно задействует все группы мышц и подходит людям с проблемами суставов. При умеренной нагрузке мужчина теряет 252 калории за 30 минут, женщина - 216. При интенсивной нагрузке - 420 и 360 калорий соответственно.

По словам тренера Луизы Дрейк, такая тренировка укрепляет сердце и легкие, а также способствует снижению веса.

HIIT: до 600 калорий за 30 минут



Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), состоящие из коротких взрывных упражнений с перерывами, также эффективно сжигают калории. В среднем мужчины теряют 294 калории за полчаса, женщины - 252.

"Такие занятия можно завершить за 20 минут, но эффект может быть выше, чем от кардио", - пояснила Дрейк.

При максимальной интенсивности потери калорий достигают 600 за полчаса.

Гребной тренажер: до 440 калорий



Занятия на гребном тренажере сжигают от 294 до 440 калорий у мужчин и от 252 до 369 - у женщин. По словам Робертса, это один из лучших вариантов среди тренажеров для сжигания калорий.

Альтернативой могут стать упражнения без оборудования: бурпи, прыжки, челночный бег и скакалка.

Ходьба: доступный способ сжечь калории



Даже простая ходьба помогает снижать вес: при спокойном темпе сжигается 159 калорий у мужчин и 133 - у женщин за 30 минут. При более быстром темпе - 189 и 175 соответственно.

"Если вы ищете щадящую нагрузку, ходьба отлично подойдет", - отметила McKnight. Она рекомендует стремиться к 8–10 тысячам шагов в день, что эквивалентно потере 250–600 калорий.

Силовые тренировки: эффект после занятий



Мужчины теряют до 252 калорий, женщины - до 216 при интенсивных силовых занятиях. Кроме того, мышцы продолжают сжигать калории даже после окончания тренировки.

McKnight подчеркивает: "Исследования показывают, что тренировки с отягощением повышают уровень EPOC - тело продолжает сжигать калории после нагрузки".

Дрейк добавляет, что увеличение мышечной массы усиливает общий метаболизм: "Чем больше мышц, тем больше энергии тратится даже в покое".

Робертс советует включать в программу приседания, выпады, жимы, тяги и упражнения для кора.