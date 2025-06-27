Названа неожиданная привычка, которая поможет прожить до 100 лет

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучивший образ жизни жителей "голубых зон" - регионов с высоким числом столетних людей, - назвал еще один фактор, способный увеличить продолжительность жизни. Он утверждает, что влияние окружения, особенно в вопросах питания и активности, оказывается "заразным" и помогает достигнуть 100 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

Что такое "голубые зоны"



"Голубые зоны" - это регионы, где жители живут значительно дольше нормы: Лома-Линда в Калифорнии, Икария в Греции, Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Никоя в Коста-Рике и недавно добавленный Сингапур.

Почему привычки заразительны



Бюттнер отмечает, что классические диеты редко дают устойчивый результат: "Один из главных мифов - мы можем сесть на "диету" [и] питаться здоровее для долголетия - и это терпит неудачу у почти всех почти все время". Он предлагает иной путь: окружить себя теми, кто уже ведет здоровый образ жизни.

"Мы знаем, что поведенческие привычки действительно заразительны. То есть, если ты пьешь, употребляешь вредную пищу, и я общаюсь с тобой, я намного вероятнее перенму эти привычки", - объясняет эксперт.

Подтверждение науки



Исследование Гарварда 2007 года показало, что наличие в кругу друзей людей с ожирением повышает риск ожирения на 57 %, у супругов - на 37 %, у братьев и сестер - на 40 %. А ожирение, в свою очередь, значительно усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведущего фактора смертности.

Кроме того, анализ 13 исследований 2013 года выявил, что уровень физической активности друзей сильно влияет на активность человека, особенно в детском и юношеском возрасте.

Простой способ улучшить здоровье



Бюттнер рекомендует завести друзей, придерживающихся растительной диеты: «Это не означает, что вы сами должны стать веганом. Но исследования ясно показывают: если вы едите полнорационную растительную пищу и она вкусная - вы значительно увеличиваете шансы прожить дольше».

Он подчеркивает: посещая дом таких друзей или приглашая их к себе, вы будете есть здоровую пищу, и они будут ожидать того же от вас - без принуждения, но с естественным эффектом.

"Вот как мы живем дольше. Увидимся, когда тебе исполнится 100", - заключает эксперт.

Контекст и рекомендации



Ранее Бюттнер уже подчеркивал важность физической активности, больше растительной пищи и даже садоводства для долголетия. Однако он признает, что самостоятельно поддерживать такие привычки сложно. В этом случае социализация с правильно мотивированными людьми может сыграть ключевую роль.