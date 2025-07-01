Названа лучшая утренняя зарядка - она ускорит похудение за пару недель

Высокоинтенсивная утренняя зарядка способна запустить процесс активного жиросжигания всего за несколько недель, если выполнять ее регулярно и правильно, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.
Подготовка к тренировке
Разминка - обязательная часть тренировки. По мнению профессионалов, без нее возрастает риск травм. Всего пять минут простых движений помогут подготовить тело к основной нагрузке.
Эффективный комплекс упражнений
Фитнес-эксперты рекомендуют следующие упражнения для активного сжигания калорий:
берпи
планка
супермен
скручивания
подъем прямых ног
ножницы
приседания с прыжком
махи ногами
бег с высоким подниманием колен
Три правила для похудения
1. Следите за техникой
Правильное выполнение упражнений повышает их эффективность и снижает риск травм.
2. Вносите разнообразие
Чтобы мышцы продолжали развиваться, важно менять нагрузки и тренировать разные группы мышц.
3. Не забывайте о заминке
После тренировки полезно выполнить упражнения на растяжку или немного пройтись — это поможет организму восстановиться.
Выводы
Интенсивные тренировки способствуют снижению веса, но без изменений в питании результата достичь сложно. Чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем потребляете, и регулярно заниматься физической активностью.