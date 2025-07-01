Названа лучшая утренняя зарядка - она ускорит похудение за пару недель

Высокоинтенсивная утренняя зарядка способна запустить процесс активного жиросжигания всего за несколько недель, если выполнять ее регулярно и правильно, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Подготовка к тренировке



Разминка - обязательная часть тренировки. По мнению профессионалов, без нее возрастает риск травм. Всего пять минут простых движений помогут подготовить тело к основной нагрузке.

Эффективный комплекс упражнений



Фитнес-эксперты рекомендуют следующие упражнения для активного сжигания калорий:

берпипланкасуперменскручиванияподъем прямых ногножницыприседания с прыжкоммахи ногамибег с высоким подниманием колен

Три правила для похудения

1. Следите за техникой



Правильное выполнение упражнений повышает их эффективность и снижает риск травм.

2. Вносите разнообразие



Чтобы мышцы продолжали развиваться, важно менять нагрузки и тренировать разные группы мышц.

3. Не забывайте о заминке



После тренировки полезно выполнить упражнения на растяжку или немного пройтись — это поможет организму восстановиться.

Выводы



Интенсивные тренировки способствуют снижению веса, но без изменений в питании результата достичь сложно. Чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем потребляете, и регулярно заниматься физической активностью.