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Названа лучшая утренняя зарядка - она ускорит похудение за пару недель

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Высокоинтенсивная утренняя зарядка способна запустить процесс активного жиросжигания всего за несколько недель, если выполнять ее регулярно и правильно, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Подготовка к тренировке

Разминка - обязательная часть тренировки. По мнению профессионалов, без нее возрастает риск травм. Всего пять минут простых движений помогут подготовить тело к основной нагрузке.

Эффективный комплекс упражнений

Фитнес-эксперты рекомендуют следующие упражнения для активного сжигания калорий:


берпи
планка
супермен
скручивания
подъем прямых ног
ножницы
приседания с прыжком
махи ногами
бег с высоким подниманием колен

Три правила для похудения
1. Следите за техникой

Правильное выполнение упражнений повышает их эффективность и снижает риск травм.

2. Вносите разнообразие

Чтобы мышцы продолжали развиваться, важно менять нагрузки и тренировать разные группы мышц.

3. Не забывайте о заминке

После тренировки полезно выполнить упражнения на растяжку или немного пройтись — это поможет организму восстановиться.

Выводы

Интенсивные тренировки способствуют снижению веса, но без изменений в питании результата достичь сложно. Чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем потребляете, и регулярно заниматься физической активностью.