Назван самый эффективный способ похудеть после праздников

Диетолог Алексей Кабанов поделился рекомендациями о том, как восстановить баланс в питании после обильных новогодних застолий. Основной акцент, по словам эксперта, следует сделать на сокращении насыщенных жиров и добавленного сахара, а также на увеличении потребления растительных белков, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Ленту.ру".

"Лучше всего после обильных новогодних застолий дать своему организму возможность разгрузиться, - отметил Кабанов. - Не только во время праздников, но и в повседневной жизни мы часто потребляем избыточное количество мясных и молочных продуктов, а также слишком много добавленного сахара".

Почему важно изменить рацион

Во время праздников эта проблема усугубляется за счет обилия мясных закусок и жирных блюд. Это приводит к повышенному потреблению насыщенных жиров, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

"После праздников важно сократить потребление насыщенных жиров и сахара, а также увеличить долю растительных белков", - рекомендует Кабанов.

Что включить в рацион

Диетолог советует заменить мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса и молока. Кроме того, рацион следует обогатить клетчаткой, уделяя внимание потреблению овощей, фруктов и цельных зерен.

Формула здорового питания

Кабанов предложил ориентироваться на следующее распределение нутриентов:

четверть - белки;четверть - жиры;половина -растительные продукты и клетчатка.

Такой подход помогает наладить пищеварение, нормализовать уровень сахара в крови и снизить общую калорийность рациона, что особенно важно после праздничных излишеств.

Ключ к успеху

Чтобы восстановить форму, Кабанов рекомендует придерживаться умеренности в питании, делать акцент на растительных продуктах и избегать продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Это не только ускорит процесс похудения, но и снизит риски для здоровья в долгосрочной перспективе.