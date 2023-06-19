Назван неочевидный признак рака у мужчин

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Сегодня 10:15
©pexels.com

Онкология у мужчин может проявляться не только явными симптомами, но и железодефицитной анемией, сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников, передают Vesti.kz.

По его мнению, наличие железодефицитной анемии может указывать на возможное наличие язвы или полипов. Мясников подчеркнул, что мужчинам с любым уровнем железодефицитной анемии рекомендуется пройти колоноскопию для выявления возможных проблем.

Он также отметил, что четверть женщин страдает от дефицита железа. По словам врача, это связано с ежемесячными потерями крови, которые приводят к снижению уровня гемоглобина.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рак Медицина
Новости
Сегодня , 10:15
Здоровый образ жизни
Назван неочевидный признак рака у мужчин
16 июня, 12:38
Здоровый образ жизни
Как пережить сильную жару: 10 надежных способов
15 июня, 15:07
Здоровый образ жизни
Села жизненная батарея: 5 причин срочно проверить щитовидную железу
15 июня, 06:34
Здоровый образ жизни
Почему мы разговариваем во сне и о чем это говорит?
12 июня, 16:53
Здоровый образ жизни
Чем опасен сонный паралич и почему он возникает
12 июня, 12:48
Здоровый образ жизни
Можно ли есть перед сном. Что говорят об этом врачи?
12 июня, 11:21
Здоровый образ жизни
Почему недостаток сна приводит к набору веса
8 июня, 15:10
Здоровый образ жизни
Что будет, если делать берпи каждый день
8 июня, 12:06
Здоровый образ жизни
Почему летом постоянно хочется спать и как с этим бороться
6 июня, 15:50
Здоровый образ жизни
Почему пиво опасно пить в жару
© 2008 - 2023 ТОО «EML»