Назван неочевидный признак рака у мужчин

Онкология у мужчин может проявляться не только явными симптомами, но и железодефицитной анемией, сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников, передают Vesti.kz.

По его мнению, наличие железодефицитной анемии может указывать на возможное наличие язвы или полипов. Мясников подчеркнул, что мужчинам с любым уровнем железодефицитной анемии рекомендуется пройти колоноскопию для выявления возможных проблем.

Он также отметил, что четверть женщин страдает от дефицита железа. По словам врача, это связано с ежемесячными потерями крови, которые приводят к снижению уровня гемоглобина.