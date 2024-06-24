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Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
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Найдены три волшебных продукта для долголетия и "вечной жизни"

Найдены три волшебных продукта для долголетия и "вечной жизни"
©depositphotos.com

Для чего мы употребляем продукты? Для большинства людей это способ насытить свой организм "топливом" и полезными элементами, а для других - нечто другое. Они не только хотят подпитать себя, но и повысить свой иммунитет и здоровье. Существует мнение, что для этого не нужно искать чудодейственные продукты. Давайте разбираться.

Что делать, чтобы добиться здоровья и долголетия?

Вечная молодость на продуктах, которые можно найти в вашем холодильнике. Не осуществимо? Издание Doctor Piter так не считает.

"Ваша еда может повышать шансы на энергичную и бодрую старость. Узнайте, что стоит положить в тарелку в первую очередь", - рассуждает автор издания и добавляет: "Время назад не повернуть, однако современный человек много знает о том, как максимально отдалить старость.

И речь не только о чудесах косметологии и пластической хирургии. Огромный вклад в ваше самочувствие и внешний вид вносит образ жизни, особенно грамотный рацион".

Клубника убивает "клетки старости"?

Необыкновенная ягода. Она не только очень вкусная, но очень полезная для нашего организма.

"Сочная сладкая ягода — бесценный источник физетина. Это антиоксидант, который, как предполагают исследователи, способен уничтожать стареющие клетки. Так называют клетки, которые уже не могут делиться, но не умирают. Их скопление может стать причиной воспаления других клеток", - пишет издание.

Почему важно употреблять клубнику?

  • Помогает сохранить кожу упругой и гладкой.
  • Укрепляет иммунитет.
  • Снижает риск развития анемии.
  • Регулирует работу почек.
  • Стимулирует ЖКТ.

Как брокколи поможет вашему долголетию?

Ответ прост. Продукт содержит органическое соединение растительного происхождения, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами. Речь идет о сульфорафане.

"В ростках брокколи есть вещество сульфорафан, активирующее путь транскрипционного фактора NRF2. NRF2 контролирует работу более 200 генов, ответственных за противовоспалительные и антиоксидантные процессы в теле человека. В ростках этого вещества примерно в 50 раз больше, чем в кочане", - разъясняет источник.

Гранат останавливает старение?

Еще один важный и вкусный продукт, способный помочь вам долголетия и здоровья.

"В гранатах есть эллагитаннины, которые с помощью микробов в нашем кишечнике превращаются в уролитин А. Ученые выяснили: это вещество способно продлить жизнь у животных. А не так давно его эффект стали проверять и на людях.
 
Есть версия, что уролитин А влияет на энергетические станции клетки — митохондрии. Клетки обновляются активнее, благодаря чему и достигается анти-age-эффект", - утверждает источник.

Почему необходимо включить гранат в свой рацион?

  • Укрепляет сердце и сосуды.
  • Снижает риск развития рака.
  • Улучшает выносливость.
  • Укрепляет мозг.

Что будет, если регулярно жевать жвачку

Ранее мы рассказали о варианте замедления старения из Китая, а затем раскрыли миф о пользе жевательной резинки.

В Китае нашли "волшебный продукт" и раскрыли секрет долголетия

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Метки:
Здоровье Около спорта спорт

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