В Японии обнаружили продукт, продлевающий жизнь и оберегающий от рака

О японской народной медицине и долгожителях ходят легенда, а средняя продолжительности жизни в азиатской стране достигает 84 лет. Так в чем же секрет? Некоторые моменты раскрыты в научном журнале Public Health Nutrition. Давайте разбираться.

Правда ли, что в Японии раскрыли секрет долголетия?

Японский феномен стал объектом нового исследования, а в СМИ рассказали об еще одном волшебном азиатском варианте.

"Привычки питания японцев — страны, где средняя продолжительность жизни 84 года, продолжают изучать ученые во всем мире. Что такое надо есть, чтобы сохранять здоровье и бодрость на долгие годы?" - пишет издание Doctor Piter и раскрывает интригующую тему.

Источник добавляет, что новое исследование, проведенное в Японии, выяснило, какой продукт употребляют жители Страны восходящего солнца, чтобы жить долго и без болезней.

Какая рыба продлевает вашу жизнь?

Возможно, что вопрос некорректен, ведь японские исследователи выявили не рыбу, а правильный способ ее употребления.

"Ученые из Медицинской школы Университета в Нагое изучили связь между употреблением мелкой рыбки целиком, включая голову и кости, и риском смерти, в том числе от рака. Участие в нем приняли более 80 тысяч человек, мужчины и женщины в возрасте от 35 до 69 лет. Наблюдали за здоровьем испытуемых несколько лет, фиксировали смерти и их причины. Учитывались также вредные привычки, лишний вес", - рассказывает издание.

Поразительным результатом исследования стал вывод, что у японцев, которые часто ели мелкую рыбу целиком, было меньше шансов умереть от рака.

Как рыба в вашем рационе оберегает от рака?

Наибольшую пользу, как следует из материала, опубликованного в издании ProNews, рыба съеденная целиком, приносит женщинам. И почти не имеет значения, как часто такой продукт питания они включают в рацион — три раза в месяц, раз или три раза в неделю.

У женщин, которые едят мелкую рыбу 1-3 раза в месяц, риск смертности на 0,68 ниже (0,72 — от рака).

У женщин, которые включают ее в рацион 1-2 раза в неделю, риск смертности был на 0,72 ниже (0,71 — от рака).

У женщин, которые едят этот продукт 3 и более раз в неделю, риск смертности в 0,69 раза ниже (0,64 — от рака) по сравнению с теми, кто редко ест мелкую рыбу.

Ученые отмечают, что и на мужчин мелкая рыбка оказывает похожее влияние. Риск смертности от всех причин и рака в том числе также снижается. Причем результаты исследования одинаково справедливы не только для японцев, но и для людей других национальностей.

"Эти результаты показывают, что включение потребления мелкой рыбы в ежедневный рацион может быть простой, но эффективной стратегией снижения риска смертности", — констатируют исследователи.

Таким образом, в Японии раскрыли интересный вариант для каждого из нас, но перед переходом советуем обратиться к специалистам за консультацией. Самые распространенные варианты мелкой рыбки:

корюшка — мелкую после жарки вполне реально есть целиком, с головой и костями.

хамса — в мелком виде это одна из самых популярных курортных закусок к пиву.

тюлька — ее смело можно готовить целиком, не очищая.

анчоусы — их чаще всего едят в консервированном виде.

Эксперты отмечают, что рыба, съеденная целиком, с костями и головой, полезнее филе: она богата уникальными питательными веществами, например кальцием и витамином А.