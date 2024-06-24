Что будет, если регулярно жевать жвачку

Зачем мы используем жевательную резинку? Некоторые люди используют ее для освежения дыхания после приема пищи, а другие - для выделение слюны, которая нормализует кислотно-щелочной баланс в полости рта. Есть еще и те, кто "жует жвачку" по привычке, а мы попытаемся разобраться - полезно ли это?

Правда ли, что жевать жвачку полезно для здоровья?

Издание Doctor Piter утверждает, что "некоторые добавки не такие полезные, какими кажутся на первый взгляд", и рассказывает об исследовании, которое опубликовано в European Heart Journal.

"В магазинах можно найти множество продуктов, на которых красуется надпись: "Без сахара". Люди, следящие за здоровым питанием, часто ориентируются на этот показатель в составе. Например, конфеты и печенье с подсластителем успешно рекламируют маркетологи, однако они могут быть даже калорийнее, чем обычные сладости с сахаром.



Ученые из Научно-исследовательского института Лернера в США провели исследование, в котором изучали, как ксилит влияет на состояние сердца и сосудов. Это популярный заменитель сахара, он содержит на 40 процентов меньше калорий и не такой сладкий", - делится источник.

Несмотря на низкое содержание калорий, один из подсластителей может нанести серьезный урон здоровью, если есть продукты с ним слишком часто.

Жвачка без сахара: к чему можно привести ее употребление?

Эксперты выясняли, что происходит с метаболизмом, если принимать ксилит на голодный желудок перед сном. Ученые оценивали образцы крови: уровень тромбоцитов, их чувствительность, а также различные показания состояния плазмы.

"Оказалось, что добавки с ксилитом негативно влияют на состояние сердца и сосудов. Высокий уровень этого заменителя сахара в крови был связан с повышением риска инфарктов и инсультов в 1,57 раза", - пишет издание.

То есть, чем выше уровень ксилита в крови, тем больше риск, что в организме появятся опасные для жизни тромбы. Они закупоривают сосуды, провоцируя инфаркты, инсульты и другие опасные для жизни состояния.

"Несмотря на то что ксилит — это натуральный подсластитель, в котором еще и меньше калорий, злоупотреблять им не стоит. Внимательно читайте упаковку: его добавляют в разные продукты, например в жевательную резинку, конфеты и другие диетические сладости с пометкой "Без сахара", - уточняет источник.

Вздутие живота от жвачки?

Ранее мы рассказывали, что ваш рацион должен быть разнообразным, то есть, вы не должны зацикливаться на отдельных продуктах, а издание Doctor Piter приводит позицию эксперта.

"Из кишечника всасывается примерно половина ксилита, который вы съели вместе с пищей, остальное ферментируют бактерии. За счет этого при употреблении большого количества этой добавки наступает слабительный эффект, а также может усиливаться вздутие живота", — предупреждает врач Варвара Веретюк.

Какие проблемы со здоровьем может вызвать жвачка?

Жевательная резинка может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта или нормализовать кислотно-щелочной баланс, но исследователи доказали, что употребление жвачки может привести к таким последствиям.

Проблема с зубами. Могут появиться зубной налет, камень или кариес.

Проблемы в работе кишечника и желудка.

Перенапряжение мышц, что может привести к головным болям.

Проблемы с аппетитом.

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Сколько раз в день можно жевать жвачку?

Эксперты советуют жевать жвачку не более 15-20 минут за раз и не более трех раз в день.

Есть мнение, что время одного сеанса может сократить до 10 минут, иначе можно получить "обратный эффект".

Жевать жвачку рекомендуют после приема пищи. Только так она поможет желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) выделить необходимые вещества для переваривания еды.

Таким образом, жевать жвачку можно, но необходимо обратить внимание на рекомендации специалистов, иначе этот приятный процесс может обернуться негативными последствиями.