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Что будет, если пить оливковое масло натощак

Что будет, если пить оливковое масло натощак
©depositphotos.com

Представьте себе, но "Дар богов", как в античные времена называли оливковое масло, способствует снижению веса, а употреблять его рекомендуют не только натощак, но и перед сном. Супернапиток улучшает работу желудочно-кишечного тракта и поднимает общефизическое состояние. Давайте разбираться.

Что будет, если регулярно натощак пить оливковое масло

Американские исследователи выявили, что масло первого отжима из олив – самое полезное в мире.

"Это масло содержит олеокантановую камедь – антиоксидант с противовоспалительными свойствами, что делает этот продукт эффективным против таких как болезней как рак, Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания и артрит", – написано в исследовании, опубликованном на официальном сайта Университета Брауна.

Почему оливковое масло полезно пить натощак?

  • Оливковое масло улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени.
  • Масло улучшает состояние кожи, волос, ногтей и омолаживает организм, ведь в нем много антиоксидантов, витамина Е, который помогает легче усваиваться витаминам А и К. 
  • Олеиновая кислота в составе оливкового масла снижает риск развития раковых заболеваний, в том числе рака груди у женщин.
  • Ложку масла натощак может помочь организму справиться при язве желудка или гастрите: рекомендуется пить жидкий продукт по утрам.
  • После приема масла снижается уровень сахара в крови и укрепляется сердечно-сосудистая система.
  • Содержание мононенасыщенных жирных кислот Омега-3 делают оливковое масло натуральным средством для профилактики сердечных заболеваний - инфарктов и инсультов. 
  • Оливковое масло содержит важные и полезные жирные кислоты, которые способствуют хорошей памяти и снижают риск болезни Альцгеймера.

И это далеко не исчерпывающий список полезных свойств оливкового масла, если вы хотите употреблять его натощак.

Как правильно пить оливковое масло?

  • Употребляйте масло по утрам натощак - за 30-40 минут до еды.
  • Масло необходимо подержать во рту - как во время полоскания.
  • Если вам сложно глотать масло, то можно добавить теплой водой.
  • Еще можно приготовить ложку меда или лимон - они сделают напиток еще вкуснее.

Можно ли регулярно пить оливковое масло натощак? 

Оливковое масло является полезным продуктом, а специалисты советуют употреблять 1-2 столовую ложку каждое утро.

Параллельно ложечку масла можно добавлять в каши или овощные салаты по вкусу. 

Эта простая привычка может помочь обогатить ваш организм витаминами и предотвратить некоторые проблемы со здоровьем.

Кому не рекомендуется употреблять оливковое масло?

Употребление оливкового масла натощак способствует снижению уровня холестерина в крови, еще продукт богат витаминами, способными укрепить иммунитет, но есть люди, которым нужно отказаться от "Дара богов".

В первую очередь, оливковое масло не рекомендуется людям, страдающим холециститом и панкреатитом. Также злоупотребление оливковым маслом способно привести к сильному снижению артериального давления, потому гипотоникам рекомендуется быть особенно осторожными.

Несмотря на всю научно доказанную пользу употребления оливкового масла натощак, следует помнить о том, что делать это необходимо с осторожностью, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

Дело в том, что прием внутрь натощак жирной субстанции — это очень серьезная нагрузка на печень. Кроме того, масло может стать причиной движения камней, что опасно для здоровья.

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Метки:
Продукты питания Около спорта Здоровье

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