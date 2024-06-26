Что будет, если пить оливковое масло натощак

Представьте себе, но "Дар богов", как в античные времена называли оливковое масло, способствует снижению веса, а употреблять его рекомендуют не только натощак, но и перед сном. Супернапиток улучшает работу желудочно-кишечного тракта и поднимает общефизическое состояние. Давайте разбираться.
Американские исследователи выявили, что масло первого отжима из олив – самое полезное в мире.
"Это масло содержит олеокантановую камедь – антиоксидант с противовоспалительными свойствами, что делает этот продукт эффективным против таких как болезней как рак, Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания и артрит", – написано в исследовании, опубликованном на официальном сайта Университета Брауна.
И это далеко не исчерпывающий список полезных свойств оливкового масла, если вы хотите употреблять его натощак.
Оливковое масло является полезным продуктом, а специалисты советуют употреблять 1-2 столовую ложку каждое утро.
Параллельно ложечку масла можно добавлять в каши или овощные салаты по вкусу.
Эта простая привычка может помочь обогатить ваш организм витаминами и предотвратить некоторые проблемы со здоровьем.
Употребление оливкового масла натощак способствует снижению уровня холестерина в крови, еще продукт богат витаминами, способными укрепить иммунитет, но есть люди, которым нужно отказаться от "Дара богов".
В первую очередь, оливковое масло не рекомендуется людям, страдающим холециститом и панкреатитом. Также злоупотребление оливковым маслом способно привести к сильному снижению артериального давления, потому гипотоникам рекомендуется быть особенно осторожными.
Несмотря на всю научно доказанную пользу употребления оливкового масла натощак, следует помнить о том, что делать это необходимо с осторожностью, предварительно проконсультировавшись со специалистом.
Дело в том, что прием внутрь натощак жирной субстанции — это очень серьезная нагрузка на печень. Кроме того, масло может стать причиной движения камней, что опасно для здоровья.
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