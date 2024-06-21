В Китае нашли "волшебный продукт" и раскрыли секрет долголетия

Секреты долголетия, одна из самых обсуждаемых тем, а издание "Доктор Питер" рассказывает не только об интригующих исследованиях в Китае, но и называет "волшебный продукт", способный подарить вам "кавказское здоровье". Давайте разбираться.

Раскрыт китайский секрет долголетия: что об это известно

Наше психическое здоровье влияет на физическое. Исследователи из Китая в очередной раз доказали, что правило Карлсона — "спокойствие и только спокойствие" — точно работает.

"Как сохранить здоровье надолго? Ученые нашли ответ на этот вопрос. В первую очередь надо быть психически здоровым, а также добавить на постоянной основе один продукт", - пишет издание.

Источник пишет, что масштабное исследование с участием 2,3 миллиона человек показало, что, независимо от социально-экономических факторов, психическое благополучие — ключевой фактор здоровой старости и долголетия.

Секрет долголетия? Вариант из Китая

Ученые доказали, что долголетию способствует психическое благополучие, измеряемое удовлетворенностью жизнью, настроением и уровнем невротизма.

"Наше исследование предлагает обнадеживающие доказательства того, что улучшение психического благополучия — реальный путь к здоровому старению, независимо от социально-экономического статуса человека", — пишет издание, опираясь на статью, опубликованную в журнале Nature Human Behavior.

Источник дополняет, что "более счастливые и удовлетворенные жизнью люди реже страдают от хронических заболеваний" и дополняет:

"Да, удивительный вывод, но ученые подтверждают, что хотя социальный статус и высокая зарплата важны для психического здоровья, ведь они дают доступ к расширенному медицинскому обслуживанию, качественным продуктам, возможности не работать, но то, богатый вы человек или нет, в целом не влияет на долголетие и здоровье в старости", - пишет источник.

Открыт "волшебный продукт" для долголетия?

Ученые выявили несколько факторов, от которых зависит то, какой будет ваша старость. Если хотите жить долго и оставаться здоровым, то есть несколько важных правил:

Меньше сидите у телевизора.

Бросайте курить.

Больше двигайтесь.

Следите за уровнем холестерина и давления.

Не глотайте горстями лекарства, старайтесь не доводить себя до инфарктов и инсультов.

Всего выделено 33 позиции, а одна из них может удивить даже бывалых приверженцев здорового образа жизни.

"Исследователи обнаружили, что те, кто психически здоров, стрессоустойчив и, как следствие, может рассчитывать на долголетие, обычно едят много сыра. Употребление этого продукта — один из ключевых медиаторов образа жизни, выявленных в результате тестирования. Сыр на 3,67 процента повышает шансы на здоровую старость", - раскрывает секрет издание.

Эксперты отмечают, что этот продукт замедляет процессы старения и улучшает когнитивные функции.