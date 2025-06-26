Недостаток сна, стрессы и даже дефицит солнца могут вредить сердцу не меньше, чем неправильное питание. О повседневных привычках, которые могут повышать давление и уровень холестерина, рассказал доктор Кристофер Бройд, консультант-кардиолог из больницы Nuffield Health в Брайтоне, передает Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.

1. Малая физическая активность

По словам врача, сидячий образ жизни способствует набору веса, повышению уровня холестерина и давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Регулярные физические нагрузки жизненно важны для здоровья сердца", - подчеркнул Бройд.

Он советует начинать с простого: ходьбы, растяжки или езды на велотренажере. Даже короткие прогулки по 10 минут помогут улучшить выносливость. Главное - выбрать то, что приносит удовольствие: танцы, плавание, командные игры или езда на велосипеде.

2. Хронический стресс

Долговременное психоэмоциональное напряжение может негативно сказываться на работе сердца.

"Стресс способен повышать артериальное давление, увеличивая риск инфаркта или инсульта. Он также провоцирует вредные привычки, такие как переедание и курение", - пояснил специалист.

Для борьбы со стрессом подойдут физическая активность, йога, прогулки или дыхательные упражнения. Бройд также отметил эффективность медитаций и техник расслабления.

3. Нехватка сна

Плохой или нерегулярный сон может способствовать повышению давления и ожирению, а также нарушать естественные восстановительные процессы организма.

"Сонное апноэ - одно из состояний, серьёзно влияющих на здоровье сердца", - отметил врач.

Для улучшения сна он рекомендует ложиться и вставать в одно и то же время, избегать возбуждающих занятий перед сном и ограничить употребление кофеина, никотина и алкоголя во второй половине дня.

4. Недостаток солнечного света

"Дефицит витамина D из-за нехватки солнца может вызвать воспаления, повышение давления и увеличить риск сердечных заболеваний", - предупредил Бройд.

Он советует выходить на улицу хотя бы на 15–30 минут в день, особенно в утренние часы, и при необходимости принимать витаминные добавки. Даже обед на свежем воздухе или прогулка с собакой помогут восполнить дефицит света.

5. Социальная изоляция

Одиночество также может негативно влиять на сердце. "Ощущение изоляции повышает стресс, давление и снижает иммунитет, что вредит сердечно-сосудистой системе", - подчеркнул кардиолог.

Чтобы избежать последствий, он рекомендует налаживать социальные связи: встречаться с близкими, вступать в клубы по интересам и искать новые знакомства.