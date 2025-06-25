Как правильно отжиматься от пола - советы и техника

Для того чтобы научиться выполнять большое количество отжиманий, необходимо регулярно тренироваться. Это простое и доступное упражнение помогает укрепить мышцы и улучшить общую физическую форму, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Чем полезны отжимания

Отжимания - это базовое упражнение, не требующее специального оборудования. Его можно выполнять в любом месте и в любое время. Благодаря различным вариациям отжимания подходят людям с любым уровнем подготовки.

При правильной технике отжимания не несут вреда организму. Они укрепляют мышцы груди, рук, плеч и корпуса, улучшая выносливость и общую физическую форму.

Правильная техника выполнения отжиманий

Исходное положение: кисти немного шире плеч, расположены под плечевыми суставами. Лопатки сведены, спина ровная.

Опускайтесь вниз, сгибая локти под углом 45-50 градусов от корпуса;Сохраняйте анатомически правильное положение спины;Возвращайтесь вверх, удерживая контроль над движением.

Идеально - опускаться до касания грудью пола, но амплитуда зависит от уровня подготовки.

Какие мышцы работают

Во время отжиманий работают:

грудные мышцы (большая и малая);передние зубчатые;дельтовидные;трицепсы;мышцы кора и спины в меньшей степени.

Отжимания включают в тренировки не только в зале, но и в йоге, фитнесе, на уличных площадках и дома.

Популярные виды отжиманий

Отжимания с узкой постановкой рук



Задействуют трицепсы и внутреннюю часть грудных мышц. Подходят для практики йоги и начинающих спортсменов, особенно с колен.

Обратные отжимания от скамьи



Работают в основном на трицепсы. Выполняются со скамьи, корпус при этом должен быть максимально близко к опоре. Упрощенный вариант - с согнутыми ногами.

Жим штанги лежа



Альтернатива отжиманиям в тренажерном зале. Выполняется с отягощением, поэтому требует соблюдения техники и контроля со стороны тренера.

Сколько раз нужно отжиматься

Количество повторений зависит от индивидуальных возможностей. Чтобы определить максимум, следует выполнить один подход до отказа. Затем тренироваться 3-5 подходов с максимальным количеством повторений или чередовать упражнения на синергичные мышцы - трицепсы, дельты.

Ключ к прогрессу - регулярность, правильная техника и постепенное увеличение нагрузки. Начинать стоит с простых вариантов, постепенно переходя к более сложным.