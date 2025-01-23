Как похудеть с помощью диеты 30-30-30

Биолог Гэри Брека рассказал о популярной диете 30-30-30, которая помогает эффективно и быстро бороться с лишним весом. Метод сочетает правильное питание и утренние тренировки, передают Vesti.kz.

Принципы диеты 30-30-30

Соблюдать диету достаточно просто. Нужно следовать следующим правилам:

Съедать 30 граммов белка в течение первых 30 минут после пробуждения.Выполнять 30 минут умеренных кардиотренировок с пульсом, не превышающим 135 ударов в минуту.

Эксперт поясняет, что 30 граммов белка можно получить, например, из двух-трех сваренных вкрутую яиц. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм и помогает предотвратить чувство голода.

Почему белок важен утром

Гэри Брека подчеркивает, что перед тренировкой важно обеспечить организм энергией, чтобы избежать потери мышечной массы. Если заниматься натощак, тело будет использовать мышцы как источник энергии, а не жир. Прием белка дает необходимую подпитку и сохраняет мышечную ткань.

Эффективность и рекомендации

Диета 30-30-30 может быть эффективным инструментом для контроля веса, но биолог напоминает, что результаты зависят от комплексного подхода. Помимо соблюдения диеты, важно придерживаться сбалансированного рациона и поддерживать регулярную физическую активность.

Важное замечание: перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию, чтобы исключить возможные риски для здоровья.