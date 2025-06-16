Как бросить курить, объяснила психолог

Курение часто становится способом справиться с тревогой, злостью или одиночеством. Об этом заявила психолог Дарья Тарасова, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
По словам специалиста, сигареты нередко воспринимаются как средство для кратковременного облегчения: они помогают отключиться, почувствовать контроль и пережить сложные эмоции. Поэтому отказ от курения требует перестройки привычных механизмов психологической поддержки.
"Никотин быстро стимулирует дофамин - гормон удовольствия. Мозг запоминает: сигарета = облегчение. Со временем своя дофаминовая система слабеет, без никотина становится трудно успокоиться, сосредоточиться, расслабиться. Отказ вызывает раздражение, тревогу, бессонницу. Это не слабость - это биология", - пояснила Дарья Тарасова.
Психолог также подчеркнула, что для многих курение служит "эмоциональным якорем" и позволяет "выпустить пар". Когда человек не умеет отстаивать личные границы или выражать негативные эмоции, он прибегает к курению как к замещающему действию.
"Сигарета заменяет границы, дыхание, слово. Без нее чувства переполняют, и некуда их деть", - отметила эксперт.
Тарасова подчеркнула, что отказаться от курения непросто, поскольку многим не хватает альтернатив. По ее словам, важно не просто отказаться от сигарет, но и внедрить новые ритуалы.
"Многие не знают, чем заменить курение. Просто "не курить" не работает. Нужны новые ритуалы: вода, прогулка, движение, дыхание, контакт. Пока нет альтернативы - мозг будет тянуться к знакомому", - сказала она.
В завершение специалист предложила пошаговую стратегию отказа от курения:
понять, зачем вам сигарета;
найти замены и источники поддержки;
научиться справляться с эмоциями;
обратиться за помощью - к терапевту, группе поддержки или близким;
набраться терпения.