Энергетический коктейль в домашних условиях

Энергетический напиток для спортсменов – источник бодрости, выносливости, силы. Но те варианты, что продаются в магазинах спорттоваров, бьют по цене и здоровью. Благо, существуют напитки, которые можно приготовить в домашних условиях. Они обходятся значительно дешевле, состоят только из натуральных компонентов, отличаются природным вкусом, ароматом и внешним видом без наличия всевозможных красителей, ароматизаторов, прочих химикатов.

Для чего употребляют спортивные энергетики?

Спортивный энергетик – неотъемлемый атрибут профессионального спортсмена. Когда человек ежедневно тратит массу энергии на придания телу здоровья, а мышцам рельефности, ему приходится восполнять запасы "топлива". Энергетик позволяет моментально получить нужные силы. Вдобавок он помогает организму:

Особенно важен данный напиток на этапе сушки. Он быстро сжигает жировую прослойку и ускоряет процессы метаболизма. Тем самым выступает полезным подспорьем в борьбе с лишним весом.

Понятие и роль

Для спортсменов энергетический напиток является также важным составляющим грамотной тренировки. Его нужно пить на каждом этапе:

1. Перед тренировкой напиток снимает усталость, активизирует скрытые энергетические ресурсы тела.

2. Во время тренировки он применяется, когда планируются сложные интенсивные упражнения.

3. После тренировки энергетик восстанавливает водно-солевой баланс организма.

Профессионалы советуют покупать продукцию, включающую протеин. Таким образом можно одновременно привести в тонус мышцы и насытить тело ценными микроэлементами.

Коктейль из сельдерея для похудения

Какие бывают спортивные энергетики?

Спортивные энергетики (изотоники) отличаются от классических. Основное различие кроется в "гликемическом индексе" – скорости расщепления. По мере повышения показателя, увеличивается скорость поступления углеводов в кровь.

Изотоники направлены на пользу организму, поэтому в них преобладают:

Подобные энергетики продаются как готовый напиток или растворимый порошок. Последний готовится подобно протеинам. Выбирать стоит те, в которых концентрация белка составляет 15-35 процентов.

Состав продаваемых энергетиков

Стандартные энергетики имеют в составе тонизирующие стимуляторы. Чаще они натурального происхождения, но с набором химических добавок. В классическом напитке используются:

Витамины регулируют жировой обмен, работают антиоксидантами, повышают сопротивляемость к физическим нагрузкам. Но продаваемые вещества на самом деле несут вред. Если выпивать больше одной банки ежедневно, можно перенасытить кровь химическими добавками, повысить инсулин, получить тахикардию и одышку.

Как самостоятельно приготовить спортивный энергетик?

Чтобы приготовить энергетический напиток своими силами, первоначально следует определиться с целью. Допустим, энергетик нужен для похудения. Тогда в его составе не должно быть сахаров. Можно использовать только искусственные подсластители.

Для набора мышечной массы, наоборот, добавляют мед, фруктовый сироп, глюкозу. Обязательно применять и витамин С – мощный антиоксидант. Отличным вариантом станут обычные таблетки аскорбиновой кислоты.

Рецепт № 1. Энергетик "Классик"

Ингредиенты:

вода – 300 миллилитров; листовой черный чай – 15 грамм; 20 драже аскорбиновой кислоты.

Приготовление:

Шаг 1. Залить листья чая кипятком и настоять 5-10 минут.

Шаг 2. Смешать получившийся крепкий чай с аскорбиновой кислотой. Для удобства используют шейкер.

Пить можно по желанию, независимо от уровня нагрузок.

Рецепт № 2. Энергетик "Раздрайв"

Ингредиенты:

вода – 300 миллилитров; листовой черный чай – 15 грамм; 10-20 капель настойки элеутерококка; 20 измельченных таблеток глюкозы; 20 драже аскорбиновой кислоты.

Приготовление то же, что в предыдущем рецепте энергетика. Отличается рецепт только количеством компонентов. Получившийся чай лучше пить в процессе тренировки.

Рецепт № 3. Энергетик без кофеина

Ингредиенты:

вода – 1 литр; мед – 2 чайные ложки; лимон; янтарная кислота – 150-300 грамм; настойка любого природного стимулятора, заменяющего кофеин.

Приготовление:

Шаг 1. Подогреть воду.

Шаг 2. Добавить в нее остальные компоненты, выдавить сок лимона.

Шаг 3. Остудить напиток в холодильнике, пить во время тренировки.

Рецепт № 4. Напиток для легкоатлетов

В данном рецепте можно использовать все перечисленные выше ингредиенты с одной только разницей. Обычная вода заменяется минеральной с солью или регидратационным раствором. Последний продается в аптеках.

Из-за обильного потоотделения легкоатлеты теряют много хлора, натрия и калия. Электролитическая подпитка в виде чая восстанавливает ионный баланс организма, насыщает клетки мозга и мышечные ткани кислородом.

Пара рекомендаций напоследок: коктейли

Спортсмены, следящие за здоровьем, часто заменяют энергетик новомодным смузи. Но в одной порции, казалось бы, полезного фруктового напитка может содержаться около 500 килокалорий. Его не стоит употреблять людям с лишним весом. Тем более его нельзя покупать в заведениях, где часто подмешивают консервированные соки, мороженое, различные порошковые добавки.

Лучше все же готовить коктейли самостоятельно. Отличным тонизирующим эффектом обладают следующие продукты:

шиповник; киви; черная смородина; облепиха; апельсин; лимон; клубника; ананас.

Если нужно создать витаминизированный энергетический коктейль в домашних условиях, можно просто смешать все или несколько из перечисленных ягод и фруктов.

Чем заменить покупные?

Главный компонент покупных энергетиков – адаптоген. Это препарат, помогающий организму адаптироваться к стрессу и переменчивым условиям окружающей среды. Тот самый кофеин или любой его заменитель. Как вы уже отметили, приготовить напиток в домашних условиях несложно. Но такого вкуса и аромата, как у покупных энергетиков, добиться не получится. Что, может, даже к лучшему. Попробуйте заменить их крепким заварным кофе или приготовьте чай – эффект соответствующий, но менее вредный.

Фото: ©hsl.guru