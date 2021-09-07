Коктейль из сельдерея для похудения

Снизить вес и улучшить общее состояние здоровья удастся лишь в том случае, если будут использоваться определенные продукты и блюда из них. Одним из таких вариантов является коктейль из сельдерея - низкокалорийный напиток с большим содержанием витаминов и микроэлементов. Смузи можно пить вместо завтрака, использовать в качестве основного блюда в разгрузочные дни, а вкус его можно изменить, добавив овощи или фрукты.

Полезные свойства сельдерея

Листья корневая часть и стебли растения богаты витаминами групп В, А, аскорбиновой кислотой, в них много микроэлементов и антиоксидантов.

Регулярное употребление блюд из сельдерея оказывает на организм благоприятное воздействие:

нормализуется содержание глюкозы в крови;





расщепляется и выводится скопившийся в сосудах холестерин;





нормализуются процессы пищеварения;





снижается вероятность перерождения нормальных клеток в атипичные.

Сельдерей содержит противовоспалительные вещества, за счет чего помогает быстрее справиться с простудой и улучшает регенерацию кожи. Блюда из этого овоща полезно употреблять тем, кто имеет повышенное давление, болезни сердца и сосудов. Свежеприготовленные напитки полезны и тем, что они дают заряд бодрости, повышают работоспособность и улучшают настроение.

Блюда из растения оказывают благоприятное воздействие и на кожу, регулярное их употребление повышает эластичность эпидермиса, помогает справиться с высыпаниями и шелушением. Женщинам сельдереевые соки полезны и тем, что под их влиянием нормализуется гормональный фон, что немаловажно в период климакса.

Стебли сельдерея

Овощная культура делится на три вида - листовой, черешковый и корневой сельдерей. Для приготовления коктейлей больше всего подходит второй вид, так как побеги у него плотные, мясистые и сочные. Черешковая часть растения богата белками, микроэлементами, витаминными комплексами. Ее часто используют в фармацевтической промышленности для приготовления ряда препаратов. Стебли сельдерея богаты и клетчаткой, которая необходима для правильного функционирования кишечника.

Корневой и листовой виды

Коктейли готовят в основном из зеленой части овощной культуры. Листовой и корневой овощ в состав смузи включают реже, но они также богаты ценными для организма веществами. В корневище и листьях много никотиновой кислоты, каротина, аспарагина, есть эфирные масла и питательные компоненты.

Чем сельдерей полезен при похудении

Сельдерейная диета действительно помогает снизить вес и улучшить общее самочувствие. Польза овоща при похудении объясняется тем, что растение в свежем виде:

оказывает мягкий мочегонный эффект и тем самым помогает избавиться от скопившейся жидкости;





нормализует работу органов пищеварения, усиливает перистальтику и таким образом помогает вывести скопившиеся каловые массы и избавляет от запоров;





ускоряет процессы метаболизма, способствуя сжиганию жировых клеток;





дает заряд энергетической бодрости и пополняет организм полезными биологически активными веществами, которых может быть недостаточно при соблюдении строгих диет.

Сельдереевый смузи можно пить по утрам, заменяя им полноценный завтрак. Такой напиток полезен и вечером перед сном - после его употребления исчезает чувство голода, а нагрузка на пищеварительную систему минимальна. Это способствует лучшему засыпанию и крепкому сну.

Калорийность растения

Калорийность блюд из стеблей сельдерея невысока. В 100 граммах свежей зелени содержится всего 32 килокалории. Сочетая сельдереевые напитки с более калорийными продуктами можно подобрать полноценное по белкам, жирам, углеводам меню, которое позволит чувствовать себя бодрым и активным, и при этом процесс жиросжигания будет происходить на самом высоком уровне.

Сколько калорий может сжечь сельдерей

Благодаря незначительной калорийности и большому содержанию клетчатки коктейли из овоща требуют для переваривания достаточно большое количество энергии. И в основном организм ее получает, сжигая накопленные жировые отложения. За счет этого свойства сельдереевые смузи часто рекомендуются для быстрого снижения веса и диетологами. Усилить такой эффект можно с помощью дополнительных ингредиентов, наделенных сходными свойствами.

Особенности и правила приготовления коктейлей с сельдереем

Время приготовления напитка из свежих стеблей сельдерея всего 2-3 минуты, поэтому его не составит труда сделать себе на завтрак. Но чтобы действительно всегда пить только максимально полезный сок, необходимо учитывать несколько моментов:

овощ должен быть абсолютно свежим. На зелени не должно быть червоточин, следов гнили, пересохших участков. Растение необходимо хорошо промыть под проточной водой;





грубые волокна нужно обязательно убрать, иначе смузи не получится нежным;





при выборе многокомпонентных соков предпочтение нужно отдать тем, в составе которых не более четырех ингредиентов. Если этому правилу не следовать, то может получиться не слишком приятный на вкус коктейль;





ингредиенты измельчаются до однородной массы. Если пюре получается слишком густым, то его можно разбавить водой;





в сутки выпивать можно не более 200 миллилитров фреша. Если количество этого овоща в диете повысить, то возможно расстройство стула, тошнота;





для усиления слабительного эффекта (при запорах) в смузи можно добавить растительное масло в количестве ½ ложки. Заменить его можно и на льняное.

Какой бы способ приготовления полезного сока вы ни выбрали, всегда его нужно делать непосредственно перед употреблением. В свежеприготовленном фреше полезные вещества используемых ингредиентов сохраняются по максимуму, а значит, его воздействие на организм будет более результативным.

Обычный смузи для похудения готовится просто. Побеги сельдерея нужно порезать на небольшие кусочки, поместить в чашу блендера и измельчить до состояния пюре. Напиток готов, при желании в него можно добавить лед.

С петрушкой и лимоном

Компоненты:

2 стрелки овоща;





пучок свежего укропа;





1 средний по размеру лимон;





йогурт натуральный - 3-4 столовые ложки.

Время приготовления этого смузи примерно 10 минут. Порезать стебли и измельчить в блендере. Затем в чашу добавить нарезанный лимон (вместе с кожурой) и измельченный укроп, вновь взбить. После приготовления в напиток вливается йогурт и все размешивается до однородной массы.

Лимонно-сельдереевый фреш способствует быстрому похудению, ускоряя метаболизм и усиливая сжигание жировых отложений.

С грейпфрутом

Компоненты:

сельдерей - 2 стебля;





тархун - 3 веточки;





грейпфрут - 1;





100 граммов льда.

Данное количество ингредиентов рассчитано на две порции. Если необходимо большее количество порций, то нужно пропорционально увеличить все ингредиенты. Измельчить овощ, пересыпать в чашу блендера, взбить до кашицы. Нарезать тархун и мякоть цитрусового фрукта, добавить к пюре, еще раз взбить. В готовый коктейль высыпать мелко наколотый лед.

Калорийность блюда невысокая, так как грейпфрут также малокалориен. Полезен этот фрукт и тем, что активизирует сжигание жировых клеток, без чего невозможно добиться заметного похудения.

С медом и имбирем

Компоненты:

стрелки сельдерея - 3 штуки;





25 граммов корня имбиря;





2 чайные ложки разжиженного меда;





стакан минеральной воды

Количество порций из приведенных ингредиентов рассчитано на три персоны. Очищенные стрелки нарезать, поместить в чашу блендера, измельчить до однородной массы. Имбирный корень натереть на терке, всыпать в основную массу, взбить, в конце добавить мед и разбавить пюре водой.

Овощ в сочетании с имбирем и медом запускает процесс сжигания жиров, усиливает перистальтику, повышает содержание в организме ценных микроэлементов и витаминов.

С яблоком

Компоненты:

сельдереевые стрелки - 4 штуки;





2 средних яблока;





½ часть лайма;





полстакана воды;





лед - 50 граммов.

Продукты нарезать, взбить в блендере до однородной массы. Влить воду, размешать. Измельченные в крошку кубики льда всыпать в смузи.

Фреш с цитрусовым фруктом и яблоком приятен на вкус, хорошо восполняет энергию и ускоряет метаболизм, что помогает быстро добиться похудения.

Видеорецепты жиросжигающих коктейлей

Способ приготовления сельдереевых смузи наглядно можно посмотреть в видео. Выбирая рецепт, нужно учитывать переносимость ингредиентов и состояние своего здоровья. Сельдереевая диета, хотя и хорошо способствует похудению, подходит далеко не всем. Сок из растения может неблагоприятно сказаться на самочувствии, если есть воспалительные заболевания желудка. Противопоказан он и при камнях в почках или желчном пузыре, так как высока вероятность усиления их движения. Нежелательно пить сельдереевый фреш беременным женщинам и тем мамам, которые кормят грудью. В первом случае растение может повысить тонус матки, а при лактации ухудшает вкус молока и может спровоцировать развитие аллергии у ребенка, особенно эта вероятность высока, если используется несколько ингредиентов.

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