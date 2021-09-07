Коктейль из сельдерея для похудения

Снизить вес и улучшить общее состояние здоровья удастся лишь в том случае, если будут использоваться определенные продукты и блюда из них. Одним из таких вариантов является коктейль из сельдерея - низкокалорийный напиток с большим содержанием витаминов и микроэлементов. Смузи можно пить вместо завтрака, использовать в качестве основного блюда в разгрузочные дни, а вкус его можно изменить, добавив овощи или фрукты.
Листья корневая часть и стебли растения богаты витаминами групп В, А, аскорбиновой кислотой, в них много микроэлементов и антиоксидантов.
Регулярное употребление блюд из сельдерея оказывает на организм благоприятное воздействие:
Сельдерей содержит противовоспалительные вещества, за счет чего помогает быстрее справиться с простудой и улучшает регенерацию кожи. Блюда из этого овоща полезно употреблять тем, кто имеет повышенное давление, болезни сердца и сосудов. Свежеприготовленные напитки полезны и тем, что они дают заряд бодрости, повышают работоспособность и улучшают настроение.
Блюда из растения оказывают благоприятное воздействие и на кожу, регулярное их употребление повышает эластичность эпидермиса, помогает справиться с высыпаниями и шелушением. Женщинам сельдереевые соки полезны и тем, что под их влиянием нормализуется гормональный фон, что немаловажно в период климакса.
Овощная культура делится на три вида - листовой, черешковый и корневой сельдерей. Для приготовления коктейлей больше всего подходит второй вид, так как побеги у него плотные, мясистые и сочные. Черешковая часть растения богата белками, микроэлементами, витаминными комплексами. Ее часто используют в фармацевтической промышленности для приготовления ряда препаратов. Стебли сельдерея богаты и клетчаткой, которая необходима для правильного функционирования кишечника.
Коктейли готовят в основном из зеленой части овощной культуры. Листовой и корневой овощ в состав смузи включают реже, но они также богаты ценными для организма веществами. В корневище и листьях много никотиновой кислоты, каротина, аспарагина, есть эфирные масла и питательные компоненты.
Сельдерейная диета действительно помогает снизить вес и улучшить общее самочувствие. Польза овоща при похудении объясняется тем, что растение в свежем виде:
Сельдереевый смузи можно пить по утрам, заменяя им полноценный завтрак. Такой напиток полезен и вечером перед сном - после его употребления исчезает чувство голода, а нагрузка на пищеварительную систему минимальна. Это способствует лучшему засыпанию и крепкому сну.
Калорийность блюд из стеблей сельдерея невысока. В 100 граммах свежей зелени содержится всего 32 килокалории. Сочетая сельдереевые напитки с более калорийными продуктами можно подобрать полноценное по белкам, жирам, углеводам меню, которое позволит чувствовать себя бодрым и активным, и при этом процесс жиросжигания будет происходить на самом высоком уровне.
Благодаря незначительной калорийности и большому содержанию клетчатки коктейли из овоща требуют для переваривания достаточно большое количество энергии. И в основном организм ее получает, сжигая накопленные жировые отложения. За счет этого свойства сельдереевые смузи часто рекомендуются для быстрого снижения веса и диетологами. Усилить такой эффект можно с помощью дополнительных ингредиентов, наделенных сходными свойствами.
Время приготовления напитка из свежих стеблей сельдерея всего 2-3 минуты, поэтому его не составит труда сделать себе на завтрак. Но чтобы действительно всегда пить только максимально полезный сок, необходимо учитывать несколько моментов:
Какой бы способ приготовления полезного сока вы ни выбрали, всегда его нужно делать непосредственно перед употреблением. В свежеприготовленном фреше полезные вещества используемых ингредиентов сохраняются по максимуму, а значит, его воздействие на организм будет более результативным.
Обычный смузи для похудения готовится просто. Побеги сельдерея нужно порезать на небольшие кусочки, поместить в чашу блендера и измельчить до состояния пюре. Напиток готов, при желании в него можно добавить лед.
Компоненты:
Время приготовления этого смузи примерно 10 минут. Порезать стебли и измельчить в блендере. Затем в чашу добавить нарезанный лимон (вместе с кожурой) и измельченный укроп, вновь взбить. После приготовления в напиток вливается йогурт и все размешивается до однородной массы.
Лимонно-сельдереевый фреш способствует быстрому похудению, ускоряя метаболизм и усиливая сжигание жировых отложений.
Компоненты:
Данное количество ингредиентов рассчитано на две порции. Если необходимо большее количество порций, то нужно пропорционально увеличить все ингредиенты. Измельчить овощ, пересыпать в чашу блендера, взбить до кашицы. Нарезать тархун и мякоть цитрусового фрукта, добавить к пюре, еще раз взбить. В готовый коктейль высыпать мелко наколотый лед.
Калорийность блюда невысокая, так как грейпфрут также малокалориен. Полезен этот фрукт и тем, что активизирует сжигание жировых клеток, без чего невозможно добиться заметного похудения.
Компоненты:
Количество порций из приведенных ингредиентов рассчитано на три персоны. Очищенные стрелки нарезать, поместить в чашу блендера, измельчить до однородной массы. Имбирный корень натереть на терке, всыпать в основную массу, взбить, в конце добавить мед и разбавить пюре водой.
Овощ в сочетании с имбирем и медом запускает процесс сжигания жиров, усиливает перистальтику, повышает содержание в организме ценных микроэлементов и витаминов.
Компоненты:
Продукты нарезать, взбить в блендере до однородной массы. Влить воду, размешать. Измельченные в крошку кубики льда всыпать в смузи.
Фреш с цитрусовым фруктом и яблоком приятен на вкус, хорошо восполняет энергию и ускоряет метаболизм, что помогает быстро добиться похудения.
Способ приготовления сельдереевых смузи наглядно можно посмотреть в видео. Выбирая рецепт, нужно учитывать переносимость ингредиентов и состояние своего здоровья. Сельдереевая диета, хотя и хорошо способствует похудению, подходит далеко не всем. Сок из растения может неблагоприятно сказаться на самочувствии, если есть воспалительные заболевания желудка. Противопоказан он и при камнях в почках или желчном пузыре, так как высока вероятность усиления их движения. Нежелательно пить сельдереевый фреш беременным женщинам и тем мамам, которые кормят грудью. В первом случае растение может повысить тонус матки, а при лактации ухудшает вкус молока и может спровоцировать развитие аллергии у ребенка, особенно эта вероятность высока, если используется несколько ингредиентов.
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