Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал о мифах, которые мешают многим достичь результата в тренировках. Заблуждения часто становятся причиной быстрого отказа от занятий. С начала года фитнес-клубы переполнены, но уже через месяц посещаемость резко снижается - в среднем на 50%. Одна из причин - стереотипы, в которые верят новички, передает Vesti.kz.

Миф 1. Сначала нужно похудеть, а потом идти в зал

Существует мнение, что сначала нужно сбросить лишний вес, а потом начинать силовые тренировки. Это ошибочно. Чтобы эффективно худеть, необходим комплексный подход: корректировка питания, кардио- и силовые тренировки.



Почему это важно: занятия с весами ускоряют обмен веществ и способствуют росту мышечной массы, которая увеличивает расход калорий даже в покое.

Эффект 2 в 1: комбинируя кардио и силовые тренировки, можно одновременно терять вес и формировать подтянутое тело с пропорциональными очертаниями.



Оптимально проводить 4 занятия в неделю - по 2 кардио- и 2 силовых тренировки, длительностью до часа. Разделять эти виды активности важно, поскольку они задействуют разные источники энергии: кардио использует жировые запасы, а силовые тренировки - гликоген.

Миф 2. Жир превращается в мышцы, а мышцы - в жир

Многие считают, что во время тренировок жир "превращается" в мышцы, а при прекращении занятий мышцы превращаются в жир. Это неверно: жировая ткань и мышцы - это разные органические структуры, и одна не может стать другой.

Как это работает:

Во время силовых тренировок ускоряется метаболизм, сжигаются калории, и начинается синтез белка, что способствует росту мышечной массы.Если человек бросает тренировки, но сохраняет прежний калорийный рацион, начинается накопление жира, так как организм больше не нуждается в таком количестве энергии.Одновременно без нагрузки мышечная ткань деградирует из-за отсутствия использования. Это не превращение мышц в жир, а сокращение их объема.

Совет: Если вы перестали заниматься, важно уменьшить калорийность питания, чтобы избежать набора лишнего веса.

Главные выводы

Не верьте стереотипам, которые мешают эффективно заниматься фитнесом. Важен комплексный подход, грамотное разделение кардио- и силовых тренировок, а также правильное питание. Регулярность и системность - ключ к стабильным результатам.