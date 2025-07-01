Диетолог рассказала, сколько воды в день нужно пить, чтобы похудеть

Регулярное употребление воды может сыграть ключевую роль в процессе похудения. Об этом рассказала диетолог Сушма Джайсвал из Бангалора, передают Vesti.kz со ссылкой на Gloucestershire Live.

По данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), взрослому человеку рекомендуется пить от шести до восьми стаканов воды в день. Однако, по словам Сушмы Джайсвал, для снижения веса этого может быть недостаточно.

"Исследования доказали, что для мужчин оптимально выпивать 12–13 стаканов воды в день, а для женщин - 8–9. Особенно эффективно пить один-два стакана перед приемом пищи - это заметно снижает аппетит и способствует похудению", - отметила специалист.

Вода не содержит калорий, может ускорять обмен веществ и снижать чувство голода, если пить её перед едой. Также она помогает заменить сладкие напитки, снижая общее потребление сахара и калорий.

Диетолог подчеркнула, что вода перед едой создает ощущение сытости, что помогает уменьшить объем съедаемой пищи. Подобную позицию разделяет и издание Medical News Today, которое сообщает, что ощущение наполненности желудка сигнализирует мозгу о прекращении приема пищи.

Вода также необходима для расщепления жиров из пищи и из запасов организма. Этот подход помогает избежать переедания и тем самым способствует снижению веса. Кроме того, легкий голод иногда может быть признаком обезвоживания, и стакан воды способен заменить ненужный перекус.

"Люди, которые выпивают два стакана воды перед едой, худеют быстрее и эффективнее. Вода доставляет питательные вещества ко всем клеткам организма, и это делает её неотъемлемой частью процесса похудения", - добавила Джайсвал.

Тем, кто не любит пить простую воду, она рекомендовала добавлять в неё немного лимонного сока, ягоды или семена пажитника.

Существует все больше доказательств, подтверждающих связь между повышенным потреблением воды и снижением веса. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 50 женщин с избыточным весом пили по 500 мл воды за полчаса до еды. В течение восьми недель участницы продемонстрировали снижение веса, процента жира и индекса массы тела, а также уменьшение чувства голода.

Другое исследование в журнале Acta Physiologica показало, что потребление 500 мл воды - как холодной, так и комнатной температуры - увеличивало энергозатраты участников на 2–3 процента в течение 90 минут после употребления.

Кроме того, вода способствует выведению токсинов и шлаков из организма, что может снизить отечность и вздутие, часто влияющие на окружность талии.