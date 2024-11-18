Лучше чем секс: ученые обнародовали необычное исследование

Шоппинг является одним из самых популярных видов активного времяпровождения, а специалисты в разработке нейро-компьютерных интерфейсов в ходе эксперимента выяснили, что есть группа людей, для которых шопинг может приносить больше удовольствия, чем секс.

Шопинг лучше секса? Результаты исследования

В СМИ пишут, что сотрудники компании MyndPlay, специализирующейся на разработке нейро-компьютерных интерфейсов, решили провести исследование и пришли к неожиданным результатам.

"Исследователи, проанализировав гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев, выяснили, что шопинг может приносить больше удовольствия, чем половой акт. Экспериментаторы установили, что людей, совершающих покупки, можно разделить на две категории: вдохновленные покупатели, покупающие вещи, чтобы подчеркивать свою индивидуальность, и покупатели, которые делают это, чтобы соответствовать моде. Мозговые гамма-ритмы добровольцев из категории "вдохновленных покупателей" в 84 процентах случаев показывают те же данные, что и у людей, занимающихся сексом. Представители второй группы, наоборот, быстро устают и испытывают умственное утомление", - рассказали в одном из изданий.

Подводя итоги исследования, экспериментаторы считают, что шоппинг сопоставим с сексом, но более безопасный для здоровья.

Фото: depositphotos.com

"Эликсир жизни": что нужно знать о супернапитке для здоровья

Что испытывает человек во время шопинга?

Шоппинг является одним из самых популярных видов активного времяпровождения среди многих людей, а почему люди ходят за покупками?

Во-первых, шоппинг предоставляет возможность приобрести новые вещи, которые могут придать нашему облику свежий вид и улучшить наше настроение. Покупка новой одежды, обуви или аксессуаров может повысить наше самооценку и уверенность в себе.

Во-вторых, шоппинг является способом расслабиться и отвлечься от повседневных забот и стрессов. Погружаясь в мир магазинов, мы можем забыть о проблемах и насладиться процессом выбора и примерки вещей. Также, шоппинг может стать отличным способом провести время с друзьями или семьей.

А что при этом испытывает покупатель?

"У человека выработается дофамин. Это химическое вещество, вырабатываемое в мозге, которое заставляет нас чувствовать себя хорошо . Дофамин сохраняется даже после акта покупки. Предвкушение также высвобождает дофамин, например, при рассматривании витрин или добавлении товаров в онлайн-корзину. Отвлечение, связанное с розничной терапией, помогает избавиться от плохого настроения", - комментируют состояние эксперты.

Что испытывает человек по время секса?

Одной из наиболее распространенных эмоций, которые человек может испытывать во время секса, является удовлетворение, а вот информация из медицинских источников:

"Во время секса гипофиз выделяет гормон окситоцин. При оргазме его уровень, как у мужчин, так и у женщин, увеличивается. Окситоцин снижает тревогу, вызывает чувство удовлетворения и спокойствия рядом с партнером. Окситоцин — гормон, повышающий доверие между партнерами и отвечающий за развитие чувства привязанности".

Убивают сосуды и сердце: названы три опасных продукта для завтрака

Фото: depositphotos.com

Таким образом, шопинг вполне совместим с сексом по эмоциям, которые вызывает у человека, но воздействует немного по-другому.

Напомним, что статья носит ознакомительно-информационный характер, а выводы о своем состоянии здоровья следует делать после консультации со специалистом.