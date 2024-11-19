Полезный фастфуд: миф или реальность?
Вы любите фастфуд? Возможно, что нет, но отказаться от незамысловатой уличной еды с быстрым приготовлением иногда бывает просто невозможно. Почему? Она привлекает не только своей ценовой доступностью, но и скоростью приготовления. Проще говоря, любой желающий может приобрести готовое блюдо, но у фастфуда есть "плохая сторона" - принято считать, что он может вызвать ожирение и другие проблемы со здоровьем. Есть мнение, что мы с вами ошибаемся и все не так просто.
Вы любите фастфуд? Возможно, что нет, но отказаться от незамысловатой уличной еды с быстрым приготовлением иногда бывает просто невозможно. Почему? Она привлекает не только своей ценовой доступностью, но и скоростью приготовления. Проще говоря, любой желающий может приобрести готовое блюдо, но у фастфуда есть "плохая сторона" - принято считать, что он может вызвать ожирение и другие проблемы со здоровьем. Есть мнение, что мы с вами ошибаемся и все не так просто.
Правда ли, что бывает полезный фастфуд?
Противники фастфуда считают, что это еда вредная и с низким качеством приготовления, а защитники здорового образа идут дальше, и требуют ее запретить. Как быть?
"Фастфуд принято считать самой вредной едой, однако среди многообразия блюд, относящихся к данной категории, есть и полезные варианты", - рассказывают в СМИ, ссылаясь на врача-терапевта Елену Малышеву.
Фастфуд без вреда здоровью: рекомендация эксперта
В издании приводят позитивную позицию специалиста, а затем рассказывают, как готовится полезный фастфуд.
"Мясо (обычно птицы) в этом блюде подвергается термической обработке при температуре выше 100 градусов, поэтому является абсолютно безопасным. При этом жир при приготовлении стекает, так что мясо не накапливает в процессе жарки канцерогены.
Также в составе есть свежие овощи, томатная паста и соус. Все ингредиенты заворачиваются в лаваш, и получается всем известное блюдо — шаурма", - констатирует источник.
Фото: depositphotos.com
Шаурму на улице нельзя есть? Есть ответ
Шаурма - это популярное блюдо во многих странах мира, которое состоит из мяса (обычно курицы, говядины или баранины), овощей, соусов и других ингредиентов, завернутых в лаваш или питу. Многие люди обожают шаурму за ее вкусный и насыщенный вкус, но также она может быть и полезной для здоровья.
- Белки. Мясо, которое используется в шаурме, является отличным источником белка, который необходим для строительства и восстановления тканей в организме.
- Овощи. Шаурма обычно содержит различные виды овощей, такие как помидоры, огурцы, лук и зелень, которые богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.
- Углеводы. Лаваш или пита, в которые заворачивается шаурма, содержат углеводы, которые являются источником энергии для организма.
- Соусы. Некоторые соусы, которые добавляют в шаурму, могут содержать полезные жиры, витамины и минералы.
Таким образом, мы получаем продукт, который помимо выше перечисленного содержит еще несколько важных элементов для человека.
- Кобальт, который необходим для синтеза эритроцитов.
- Ликопин, который снижает "плохой" холестерин, что позволяет снизить риск инфаркта и инсульта.
- Марганец, понижающий риск развития диабета, если не злоупотреблять мучными изделиями.
Что получается? Выходит, что шаурма - это сбалансированное блюдо, которое содержит все основные группы пищевых веществ. А если его приготовили с соблюдением всех санитарных норм - вкусное и насыщенное вкусами блюдо.
Напомним, что статья носит ознакомительно-информационный характер, а выводы о своем состоянии здоровья следует делать после консультации со специалистом.
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