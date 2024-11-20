Спасет здоровье и жизнь? Обнародованы исследования о сексе
В одном исследований появилась информация, что интимная близость может улучшить здоровье человека, а в качестве примера приводят эксперимент с женщинами. Ученые решили выяснить, как регулярная половая жизнь до 60 лет сказывается на здоровье, и нашли два веских повода не лениться в постели.
В одном исследований появилась информация, что интимная близость может улучшить здоровье человека, а в качестве примера приводят эксперимент с женщинами. Ученые решили выяснить, как регулярная половая жизнь до 60 лет сказывается на здоровье, и нашли два веских повода не лениться в постели.
Правда ли, что секс продлевает жизнь
Специалисты в области медицины считают, что регулярная половая жизнь может оказывать положительное влияние на организм, укрепляя здоровье и улучшая качество жизни.
"Одним из главных плюсов секса является улучшение физического состояния организма. Во время секса вы тратите калории, улучшаете кровообращение, укрепляете сердечно-сосудистую систему и повышаете уровень гормонов, таких как эндорфины и окситоцин, которые способствуют улучшению настроения и общему самочувствию.
Кроме того, половая активность способствует укреплению иммунитета", - рассказывают о бонусах для здоровья в специальной литературе, а мы рассмотрим предположение на основе двух исследований.
Лучше чем секс: ученые обнародовали необычное исследование
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В одном из исследований психологи пришли к выводу, что интимная близость значительно повышает настроение на следующий день.
"В настоящем исследовании использовался ежедневный отчет (в течение 21 дня с участием 152 взрослых) для изучения взаимосвязи между наличием и качеством сексуальных эпизодов и благополучием его участников (положительный аффект, негативный аффект, смысл жизни).
Анализ показал, что сексуальная активность в первый день была связана с улучшением самочувствия на следующий день. Что касается качества эпизодов, то более высокие показатели сексуального удовольствия и близости предсказывали больший положительный эффект и более низкий отрицательный эффект на следующий день.
Было проверено и обратное направление: если секс отсутствовал, то на следующий день не было положительных результатов. Таким образом, можно сделать выводы, что наличие и качество сексуальной активности приводят к улучшению самочувствия на следующий день", - говорится в опубликованном отчете.
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Секс до 60 лет: совет ученых для здоровья
Исследователи выявили, что регулярная половая жизнь должна продолжаться не только в молодости, но и в более зрелом возрасте.
Ученые озвучили еще одну вескую причину, почему нужно заниматься сексом как минимум до 60 лет. Исследование, опубликованное в научном американском издании Journal of Psychosexual Health, показало: активная половая жизнь очень полезна для женской сердечно-сосудистой системы.
"Мы обнаружили, что низкая частота половых контактов может привести к трехкратному повышению общей смертности даже после учета факторов здоровья и демографических факторов", — цитирует исследователей издание Doctor Piter.
Добавим, что во время исследования в Университете Уолдена в Миннеаполисе проанализировали анкеты и данные медицинских осмотров более 14 тысяч американцев от 20 до 59 лет. Какие выводы сделаны?
- Женщинам достаточно заниматься сексом хотя бы один раз в неделю (можно и чаще, но на здоровье это уже не особо влияет).
- Если же секс случается реже, риск смертности от всех причин повышается на 46 процентов.
- Когда женщина вдобавок имеет сопутствующие заболевания психического здоровья, риски вырастают до 70 процентов.
Есть и некоторые другие выводы - они касаются и мужчин.
- Только женщины-участницы с более низкой частотой половых контактов были подвержены более высокому риску смерти от всех причин. У мужчин эта связь не была значимой.
- Регулярный секс значительно снизил случаи депрессии среди обоих полов. А это состояние эксперты напрямую связывают с общим здоровьем.
- Более того, депрессия вкупе с редким сексом у женщин повышала риски преждевременной смерти на 197 процентов в сравнении с теми, кто даже при депрессии вел активную половую жизнь.
А еще, регулярный секс уменьшает риск развития простуды, гриппа и других заболеваний. Секс также оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Он помогает снизить уровень стресса, улучшает сон, повышает самооценку и уверенность в себе.
Напомним, что статья носит ознакомительно-информационный характер, а выводы о своем состоянии здоровья следует делать после консультации со специалистом.
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