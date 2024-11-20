Спасет здоровье и жизнь? Обнародованы исследования о сексе

В одном исследований появилась информация, что интимная близость может улучшить здоровье человека, а в качестве примера приводят эксперимент с женщинами. Ученые решили выяснить, как регулярная половая жизнь до 60 лет сказывается на здоровье, и нашли два веских повода не лениться в постели.

Правда ли, что секс продлевает жизнь

Специалисты в области медицины считают, что регулярная половая жизнь может оказывать положительное влияние на организм, укрепляя здоровье и улучшая качество жизни.

"Одним из главных плюсов секса является улучшение физического состояния организма. Во время секса вы тратите калории, улучшаете кровообращение, укрепляете сердечно-сосудистую систему и повышаете уровень гормонов, таких как эндорфины и окситоцин, которые способствуют улучшению настроения и общему самочувствию. Кроме того, половая активность способствует укреплению иммунитета", - рассказывают о бонусах для здоровья в специальной литературе, а мы рассмотрим предположение на основе двух исследований.

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В одном из исследований психологи пришли к выводу, что интимная близость значительно повышает настроение на следующий день.

"В настоящем исследовании использовался ежедневный отчет (в течение 21 дня с участием 152 взрослых) для изучения взаимосвязи между наличием и качеством сексуальных эпизодов и благополучием его участников (положительный аффект, негативный аффект, смысл жизни). Анализ показал, что сексуальная активность в первый день была связана с улучшением самочувствия на следующий день. Что касается качества эпизодов, то более высокие показатели сексуального удовольствия и близости предсказывали больший положительный эффект и более низкий отрицательный эффект на следующий день. Было проверено и обратное направление: если секс отсутствовал, то на следующий день не было положительных результатов. Таким образом, можно сделать выводы, что наличие и качество сексуальной активности приводят к улучшению самочувствия на следующий день", - говорится в опубликованном отчете.

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Секс до 60 лет: совет ученых для здоровья

Исследователи выявили, что регулярная половая жизнь должна продолжаться не только в молодости, но и в более зрелом возрасте.

Ученые озвучили еще одну вескую причину, почему нужно заниматься сексом как минимум до 60 лет. Исследование, опубликованное в научном американском издании Journal of Psychosexual Health, показало: активная половая жизнь очень полезна для женской сердечно-сосудистой системы.

"Мы обнаружили, что низкая частота половых контактов может привести к трехкратному повышению общей смертности даже после учета факторов здоровья и демографических факторов", — цитирует исследователей издание Doctor Piter.

Добавим, что во время исследования в Университете Уолдена в Миннеаполисе проанализировали анкеты и данные медицинских осмотров более 14 тысяч американцев от 20 до 59 лет. Какие выводы сделаны?

Женщинам достаточно заниматься сексом хотя бы один раз в неделю (можно и чаще, но на здоровье это уже не особо влияет).

Если же секс случается реже, риск смертности от всех причин повышается на 46 процентов.

Когда женщина вдобавок имеет сопутствующие заболевания психического здоровья, риски вырастают до 70 процентов.

Есть и некоторые другие выводы - они касаются и мужчин.

Только женщины-участницы с более низкой частотой половых контактов были подвержены более высокому риску смерти от всех причин. У мужчин эта связь не была значимой.

Регулярный секс значительно снизил случаи депрессии среди обоих полов. А это состояние эксперты напрямую связывают с общим здоровьем.

Более того, депрессия вкупе с редким сексом у женщин повышала риски преждевременной смерти на 197 процентов в сравнении с теми, кто даже при депрессии вел активную половую жизнь.

А еще, регулярный секс уменьшает риск развития простуды, гриппа и других заболеваний. Секс также оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Он помогает снизить уровень стресса, улучшает сон, повышает самооценку и уверенность в себе.

Напомним, что статья носит ознакомительно-информационный характер, а выводы о своем состоянии здоровья следует делать после консультации со специалистом.

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