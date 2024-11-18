Убивают сосуды и сердце: названы три опасных продукта для завтрака
Завтрак часто называют самым важным приемом пищи в течении дня, ведь он обеспечивает организм питательными веществами для начала бодрствования. Хорошо сбалансированный завтрак не только утоляет голод, но и задает позитивный тон всему дню. Некоторые эксперты считают, что не все продукты подходят для первого приема пищи.
Завтрак часто называют самым важным приемом пищи в течении дня, ведь он обеспечивает организм питательными веществами для начала бодрствования. Хорошо сбалансированный завтрак не только утоляет голод, но и задает позитивный тон всему дню. Некоторые эксперты считают, что не все продукты подходят для первого приема пищи.
Правда ли, что завтрак может убить сосуды и сердце?
Профессор Михаил Кутушов считает, что определенные категории продуктов не подходят для первого приема пищи.
"Врач-токсиколог советует отказаться во время завтрака от сладкой и соленой пищи. Такие продукты вредят здоровью сердца и сосудов, так как повышают артериальное давление, провоцируют отеки. Утром почкам сложнее выводить лишнюю соль", - пишут в СМИ.
От каких продуктов лучше отказаться во время завтрака
Помимо сладкой и соленой пищи есть и еще продукт, который "увеличивает объем циркулирующей крови и повышает артериальное давление".
"Сладости утром повышают уровень инсулина в крови, за которым следует и рост давления. После пробуждения уровень инсулина уже высокий, употребление сладостей лишь усугубит ситуацию.
Врач советует отказаться и от кофе на завтрак. Утром напитки с кофеином повышают артериальное давление", - информирует источник.
Фото: depositphotos.com
Таким образом, мы выделили три продукта, которые лучше исключить из меню на завтрак:
- Сладкие продукты.
- Соленые продукты.
- Кофе.
Лучший завтрак: рекомендация от экспертов
Сбалансированный завтрак должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку, а мы подобрали продукты, которые подходят для приема пищи в начале дня.
- Белки - яйца, творог, тофу, бобовые, рыба, птица и мясо.
- Углеводы и клетчатка - овощи и фрукты, каши долгой варки, макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой хлеб.
- Жиры - сливочное масло, яичный желток.
Это далеко не окончательный список, ведь у каждого человека могут быть свои предпочтения, но с учетом рекомендаций ваш завтра может быть не только заряжающим, но и полезным.
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