Убивают сосуды и сердце: названы три опасных продукта для завтрака

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи в течении дня, ведь он обеспечивает организм питательными веществами для начала бодрствования. Хорошо сбалансированный завтрак не только утоляет голод, но и задает позитивный тон всему дню. Некоторые эксперты считают, что не все продукты подходят для первого приема пищи.

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Профессор Михаил Кутушов считает, что определенные категории продуктов не подходят для первого приема пищи.

"Врач-токсиколог советует отказаться во время завтрака от сладкой и соленой пищи. Такие продукты вредят здоровью сердца и сосудов, так как повышают артериальное давление, провоцируют отеки. Утром почкам сложнее выводить лишнюю соль", - пишут в СМИ.

От каких продуктов лучше отказаться во время завтрака

Помимо сладкой и соленой пищи есть и еще продукт, который "увеличивает объем циркулирующей крови и повышает артериальное давление".

"Сладости утром повышают уровень инсулина в крови, за которым следует и рост давления. После пробуждения уровень инсулина уже высокий, употребление сладостей лишь усугубит ситуацию. Врач советует отказаться и от кофе на завтрак. Утром напитки с кофеином повышают артериальное давление", - информирует источник.

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Таким образом, мы выделили три продукта, которые лучше исключить из меню на завтрак:

Сладкие продукты.

Соленые продукты.

Кофе.

Лучший завтрак: рекомендация от экспертов

Сбалансированный завтрак должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку, а мы подобрали продукты, которые подходят для приема пищи в начале дня.

Белки - яйца, творог, тофу, бобовые, рыба, птица и мясо.

Углеводы и клетчатка - овощи и фрукты, каши долгой варки, макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой хлеб.

Жиры - сливочное масло, яичный желток.

Это далеко не окончательный список, ведь у каждого человека могут быть свои предпочтения, но с учетом рекомендаций ваш завтра может быть не только заряжающим, но и полезным.

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