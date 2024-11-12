"Эликсир жизни": что нужно знать о супернапитке для здоровья

В Турции есть популярный напиток, который не только утоляет жажду летом, но и очень полезен для здоровья. О чем речь? Об айране. Обычно напиток изготавливается из коровьего молока с добавлением воды и соли, а врач-эндокринолог Елена Сюракшина объяснила, почему айран называют "эликсиром жизни".

Правда ли, что айран, это настоящий "эликсир жизни"

Для нас айран, это не чужой напиток, ведь он известен не только в Турции или на Кавказе, но и в Казахстане. Почему же он может быть полезным?

Во-первых, в айране содержатся пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника и улучшающие пищеварение.

Во-вторых, в айране есть витамины группы В (тиамин, рибофлавин, холин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолаты и кобаламин), витамины А, Н, РР и С, поддерживающие иммунитет и продлевающие молодость.

В-третьих, напиток содержит необходимые для здоровья человека минералы (калий, кальций, магний, фосфор, хлор, кобальт, цинк и другие).

Представить себе, какой неисчерпаемый запас полезных элементов содержит продукт, который может оказаться на любом столе.

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Из чего делают "эликсир жизни"?

Существует более двух десятков рецептов приготовления айрана и у каждого есть свои плюсы. Мы выбрали самый доступный.

За основу берем кефир, разбавляем его газированной водой, а в качестве добавок используем соленый огурец, зелень и соль. Это, конечно, не классический айран, но разница во вкусе почти неощутима.

Чтобы напиток получился нежным и пышным, ингредиенты взбиваются блендером. Густоту и соленость можно регулировать самостоятельно. Все продукты обязательно должны быть охлажденными.

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"Эликсир жизни": что говорит эксперт

Оказывается, что полезные свойства Айрана неисчерпаемы, но доктор назвала необходимое количество напитка.

"Для того чтобы организм получал нужное количество энергии, полезных веществ и сил для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, достаточно выпивать всего по 1−2 стакана айрана в день", — пояснила врач-эндокринолог Елена Сюракшина.

Кому нельзя пить айран?

Несмотря на то что айран является полезным напитком, обладающим богатым витаминно-минеральным составом, у него также есть некоторые противопоказания.

Айран запрещен к употреблению людям с лактозной непереносимостью или аллергией на молочные продукты.

Айран способен вызывать боли в животе, диарею, а также газообразование и вздутие у людей с синдромом раздраженного кишечника, особенно если употребляется в слишком больших количествах.

Айран содержит соль, поэтому людям, страдающим гипертонией, следует употреблять его с осторожностью.

Таким образом, подытожим: айран оказывает омолаживающие действие, укрепляет зубы и кости, повышает иммунитет, содействует здоровью нервной и сердечно-сосудистой системы и улучшает пищеварение.

Но не нужно забывать - у напитка есть противопоказания, поэтому перед его введением в рацион на постоянной основе необходимо проконсультироваться с врачом.