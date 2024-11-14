Стали известны продукты, которые спасают от рака и деменции

С возрастом привычный рацион уже не дает нужную энергию, а десерты, съеденные на ходу, могут вызвать у нас чувство вялости. Это биологические факты того, что потребности в питании меняются с возрастом. Когда мы теряем мышечную массу, то не только снижается наша энергия, но и ухудшается наша способность усваивать питательные вещества. Результат? Нам нужно больше питания при меньшем количестве калорий. Как выйти из этой ситуации? Есть решение.

Спасают от рака и деменции: названы продукты для людей старше 50 лет

В СМИ рассказали о важности соблюдения богатой питательными веществами диеты, ведь это ключевой момент для людей среднего возраста.

"Выбор богатых питательными веществами цельных продуктов, особенно тех, которые содержат полезные жиры, нежирный белок, клетчатку и ключевые микроэлементы, необходимые нам для хорошего старения, такие как витамины группы B, витамин D и кальций, – лучший способ решить эту проблему. Вот моя "пятерка любимых" показателей здоровья среднего возраста: повседневные продукты, отвечающие всем требованиям по питательности, и несколько быстрых способов насладиться ими. Названные продукты соответствуют всем критериям питательности", - пишет The Telegraph.

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Для поддержания мышц - яйца

Почему? Все просто. Яйца не только содержат витамины группы B, которые помогают снизить уровень гомоцистеина (аминокислоты, высокие уровни которых связаны со снижением когнитивных функций), но также являются отличным источником нежирного белка, который является ключевым для предотвращения возрастных заболеваний и мышечного истощения.

"Включите яйца в свой рацион среднего возраста", — говорит Сьюзан Сондерс, известная как тренер по здоровью и автор, которая помогает людям старше 50 лет снизить риск развития деменции.

В подтверждения слов эксперта издание приводит исследования Университета Шеффилда: обнаружилось, что половины респондентов не потребляют достаточно белка, что приводит к потере питательных веществ и повышенному риску снижения мышечной массы.

Рецепт для здоровья: сэндвич с карри-яйцом и кресс-салатом. Смешайте два нарезанных сваренных вкрутую яйца со столовой ложкой греческого йогурта, половиной чайной ложки порошка карри, небольшим количеством соли и перца. Наслаждайтесь бутербродом с горстью кресс-салата.

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Что будет, если регулярно есть сардины

Сондерс признается, что сардины является ни не только дешевым и экологичным источником, но их можно есть целиком, включая кости, которые также богаты кальцием (и витамин D, и кальций имеют решающее значение для плотности костей, которая ухудшается с возрастом). Это выигрышная комбинация, учитывая, что по оценкам остеопорозом страдает одна из пяти женщин, а также один из 20 мужчин старше 50 лет.

"Одним из ключевых питательных веществ среднего возраста с точки зрения здоровья мозга являются жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, которые поддерживают и укрепляют гематоэнцефалический барьер для защиты от деменции. Жирная рыба также содержит витамин D, который Сондерс рекомендует людям среднего возраста, чтобы поддерживать когнитивные функции. В мозге имеется множество рецепторов витамина D, которые оказывают нейропротекторное действие, например, очищают от амилоидных отложений – отличительного признака болезни Альцгеймера", - дополняет источник.

Рецепт для здоровья: острый топпер для тостов с сардинами. Смешайте банку сардин в оливковом масле, а затем добавьте немного мелко нарезанного красного лука, щепотку хлопьев красного перца чили и немного лимонного сока. Затем приправьте солью и перцем и распределите по тостам на закваске.

Лучший вариант для здоровья простаты? Помидоры!

Представьте себе, но каждый восьмой мужчина заболевает раком простаты в течение жизни, причем большинство случаев диагностированы у людей после 50 лет. Диетолог Роб Хобсон рекомендует соблюдать средиземноморскую диету для здоровья простаты, в которую входит много ярких овощей, включая помидоры, свеклу и красный перец для мощного воздействия антиоксиданта ликопина.

"Исследования связали потребление ликопина с пищей со снижением риска развития рака. Также появляется все больше доказательств того, что он может играть роль в профилактике и возможном лечении рака простаты. Стоит отметить, что обработанные помидоры, такие как томатное пюре, консервированные нарезанные помидоры и вареные помидоры, содержат более высокий уровень ликопина", - добавляет издание.

Рецепт для здоровья: суп из жареных помидоров и красного перца. Приготовьте простой суп, зажарив корзинку помидоров черри и пару красных перцев без семян в духовке в течение 30 минут при температуре 180°C. Затем поместите в большую кастрюлю с 500 мл овощного бульона и одну чайную ложку меда и варите 10 минут. Приправьте по вкусу, добавьте 2 столовые ложки простого греческого йогурта и перемешайте до получения однородной массы.

Известен продукт, который улучшает здоровье сердца

Болезни сердца по-прежнему являются основной причиной смерти мужчин старше 50 лет, а риск проблем с сердцем у женщин резко возрастает после менопаузы из-за снижения уровня эстрогена, что может привести к накоплению жира в артериях.

Клетчатка играет важную роль в предотвращении проблем с сердцем, и с возрастом большинство из нас не получают ее в достаточном количестве.

"Клетчатка помогает выводить холестерин из организма, а также помогает снизить кровяное давление и помогает контролировать вес, а также снижает риск колоректального рака", - разъяснил диетолог Хобсон.

Эксперт добавляет, что фасоль, в том числе фасоль, используемая в запеченных бобах, является дешевым источником клетчатки. Фасоль пинто — еще один сорт с высоким содержанием клетчатки: 9 г на 100 г приготовленной фасоли.

Рецепт для здоровья: соус Пинтопено. Поместите банку фасоли пинто, один мелко натертый зубчик чеснока, столовую ложку оливкового масла первого отжима, две столовые ложки халапеньо из банки, мякоть спелого авокадо, три средних спелых помидора, сок лимона, горсть листьев кориандра, соль и перец в кухонный комбайн. Затем смешивайте до тех пор, пока ингредиенты не превратятся в единую массу с небольшим количеством комком.

Продукт для крепких костей - капуста

Помимо антиоксидантов, защищающих от рака, и высокого содержания витамина С, повышающего иммунитет, 50-граммовая порция листьев капусты содержит всю рекомендуемую дневную норму витамина К.

Витамин К является важнейшим питательным веществом для пожилых людей, и его дефицит связан к ряду хронических заболеваний, включая остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и остеоартрит. Другие крестоцветные овощи, в том числе брокколи, шпинат и капуста, обладают аналогичными преимуществами.

Рецепт для здоровья: песто из капусты. В салате капуста может быть довольно жесткой и жевательной, поэтому вместо нее приготовьте песто. Положите в кухонный комбайн 100 грамм кедровых орехов, 100 грамм нарезанного пармезана, три очищенных зубчика чеснока, 100 мл оливкового масла первого холодного отжима, 100 грамм капусты, сок лимона, соль и перец, затем смешайте в пасту.

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