Назван популярный фрукт, вызывающий тромбы в сосудах

В СМИ появилась информация, что известный фрукт-антикоагулянт оказался причиной тромбов в сосудах. Ранее его считали разжижающим кровь, но сейчас появились детали доказывающие, что от него одни проблемы. Речь идет о грейпфруте.

Правда ли, что грейпфрут может вызвать тромбы в сосудах

Одна из причин тромбозов — густая кровь. Многие фрукты и овощи обладают антикоагуляционным (разжижающим кровь) эффектом. Однако выяснилось, что один из фруктов может быть достаточно коварен. Вместо защиты от тромбов можно получить обратный эффект.

"Тромбы образуются в ответ на травму — таким образом организм останавливает кровотечения. Однако иногда они формируются в глубоких венах и могут предвещать неприятности. Отрываясь, тромбы способны циркулировать по кровотоку и закупоривать жизненно важные артерии. В журнале Lancet опубликована история 42-летней женщины, которая чуть не потеряла ногу из-за образовавшегося в глубоких венах тромба. Выяснилось, что она ежедневно ела грейпфрут. Исследователи предполагают, что это могло способствовать образованию тромба", - пишет hibiny.ru.

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Съели грейпфрут? Как это может вызвать тромбы в сосудах?

Возможно, ведь исследования показали, что уровень эстрогена у пациентки многократно превысил норму, что способствовало образованию тромба.

"Накануне пациентка совершила 1,5-часовую поездку на машине, приняла суточную дозу оральных контрацептивов, а также имела генетические проблемы, связанные с нарушением свертывания крови. Однако решающим фактором, склонившим чашу весов в сторону тромбоза, является то, что она ежедневно ела грейпфрут, чтобы похудеть", - пишет источник, ссылаясь на информацию из отчета.

Как действует грейпфрут на организм человека?

Грейпфрутовый сок блокирует действие фермента под названием CYP3A4, который расщепляет контрацептивный гормон эстроген. Это, в свою очередь, повышает уровень свертываемости крови.

Грейпфрутовый сок расщепляется очень медленно, а это значит, что он обладает накопительным эффектом, если принимать его каждый день.

Грейпфрут может вызвать тромбы в сосудах: что говорят эксперты?

Консультант-гематолог из Национальной службы здравоохранения Адденбрука, доктор Тревор Баглин считает, что грейпфрут усиливал тромботический эффект противозачаточных таблеток на фоне генетической предрасположенности.

"Однако стоит отметить, что это единичный случай, причем очень необычный. Я бы посоветовал избегать любых экстремальных диет, потому что они могут иметь непредсказуемые последствия", — предупредил доктор.

Он добавил, что людям, принимающим статины, также не рекомендуется есть грейпфрут. Грейпфрутовый сок в больших количествах (1,2 литра в день) повышает уровень симвастатина в крови и делает побочные эффекты от статинов более вероятными.

Отметим, что статья носит информационный характер, а для выявления особенностей своего здоровья - необходима консультация специалиста.