"Вас ждет смерть за 10−15 дней": предупреждение от врача-кардиолога

Необъяснимая сильная вялость и частые приступы внезапного страха могут завершиться летальным исходом. Врач-кардиолог Анатолий Трифонов заявил, что существует комплекс признаков, которые могут указать на приближение непоправимых последствий.

Смерть за 10-15 дней: причины и группа риска

Российский врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал о группе людей, кого в первую в первую очередь касаются его предостережение.

"Если речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10−15 дней до летального исхода", - цитируют врача Hibiny.ru.

"Эликсир жизни": что нужно знать о супернапитке для здоровья

Какие есть признаки скорой смерти?

По словам Трифонова, существует комплекс признаков, которые могут указывать на приближение смерти.

Самый яркий признак — необъяснимая сильная вялость, частые приступы внезапного страха. Лицо больного краснеет или наоборот становится очень бледным. Вероятны случаи потери сознания и аномальное расширение зрачков.

Если человек страдает болезнями сердца, за часы до его смерти обычно меняется цвет кожи — появляется синюшный оттенок, руки и ноги становятся холодными.

Признаки проявились: сколько времени до смерти?

Обычно при имеющихся сердечно-сосудистых проблемах у человека эти признаки ярко проявляются за определенный промежуток времени, а затем - летальный исход.

"После таких признаков смерть может наступить в течение 1,5−2 часов. Также у больного могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка", — отметил доктор.

Напомним, что статья носит ознакомительно-информационный характер, а выводы о своем состоянии здоровья следует делать после консультации со специалистом.