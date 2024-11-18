"Вас ждет смерть за 10−15 дней": предупреждение от врача-кардиолога
Необъяснимая сильная вялость и частые приступы внезапного страха могут завершиться летальным исходом. Врач-кардиолог Анатолий Трифонов заявил, что существует комплекс признаков, которые могут указать на приближение непоправимых последствий.
Необъяснимая сильная вялость и частые приступы внезапного страха могут завершиться летальным исходом. Врач-кардиолог Анатолий Трифонов заявил, что существует комплекс признаков, которые могут указать на приближение непоправимых последствий.
Смерть за 10-15 дней: причины и группа риска
Российский врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал о группе людей, кого в первую в первую очередь касаются его предостережение.
"Если речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10−15 дней до летального исхода", - цитируют врача Hibiny.ru.
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Какие есть признаки скорой смерти?
По словам Трифонова, существует комплекс признаков, которые могут указывать на приближение смерти.
- Самый яркий признак — необъяснимая сильная вялость, частые приступы внезапного страха. Лицо больного краснеет или наоборот становится очень бледным. Вероятны случаи потери сознания и аномальное расширение зрачков.
- Если человек страдает болезнями сердца, за часы до его смерти обычно меняется цвет кожи — появляется синюшный оттенок, руки и ноги становятся холодными.
Признаки проявились: сколько времени до смерти?
Обычно при имеющихся сердечно-сосудистых проблемах у человека эти признаки ярко проявляются за определенный промежуток времени, а затем - летальный исход.
"После таких признаков смерть может наступить в течение 1,5−2 часов. Также у больного могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка", — отметил доктор.
Напомним, что статья носит ознакомительно-информационный характер, а выводы о своем состоянии здоровья следует делать после консультации со специалистом.
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