92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия, передают Vesti.kz со ссылкой на Jianghua TV.

Пожилая женщина прославилась после участия в этнокультурном фестивале медицины народности яо, прошедшем в начале июня в автономном уезде Цзянхуа провинции Хунань. В рамках мероприятия она поделилась своими секретами долголетия.

"Может, мои отжимания далеки от идеала, но я ежедневно делаю 200", - призналась пенсионерка, ранее работавшая воспитательницей в детском саду.

По словам Ли, она предпочитает тренироваться дома, так как часто идут дожди и заниматься на улице неудобно. В день визита журналистов она с легкостью выполнила 100 скручиваний на кровати и 200 отжиманий на полу, а также продемонстрировала навыки вращения обруча.

Женщина также рассказала, что каждый вечер делает горячие ножные ванны. "Раньше у меня были судороги в ногах, но с тех пор, как начала принимать ванночки, они исчезли", - добавила она.

Ли утверждает, что активный образ жизни положительно сказывается на ее здоровье. "Мои волосы поседели много лет назад, но недавно часть снова стала черной", - отметила она.

После окончания колледжа в Чанша в 1959 году она на протяжении десятилетий работала воспитателем. "Мне нравятся упражнения, которые обычно делают дети", - сказала Ли.

Интернет-пользователи восхищены энергией пенсионерки:

"Невероятно! Я и 10 отжиманий не осилю", - написал один из них. Другой добавил: "Боже, ей 92 года, а я так не мог даже в 29".

В Китае около 300 миллионов человек из 1,4 миллиарда населения старше 60 лет. Многие из них становятся звездами соцсетей благодаря увлечению спортом. Например, мужчина из Шанхая в возрасте за 70, получивший прозвище “Современный дедушка”, выглядит на 40 лет благодаря регулярным тренировкам. Ранее в интернете прославилась 78-летняя бабушка, отжимавшаяся в больничном коридоре, чтобы набраться сил для ухода за больным мужем.