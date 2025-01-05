5 эффективных упражнений, которые помогут похудеть после праздников

После праздничных застолий многие стремятся вернуться в форму. Сбалансированное питание и регулярные тренировки - залог успеха. Эксперты утверждают, что правильная физическая активность не только способствует снижению веса, но и укрепляет здоровье, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Почему тренировки важны, но не заменяют правильное питание

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объясняет: похудение - это сложный процесс, предполагающий сочетание регулярных тренировок и дефицита калорий. Даже интенсивные занятия спортом не помогут, если не пересмотреть рацион.

Составьте программу, которая включает физические нагрузки и правильное питание. Это обеспечит наиболее устойчивый результат.

5 эффективных упражнений для быстрого старта

Эти упражнения подходят как для дома, так и для спортзала. Выполняйте 3 подхода по 12–15 повторений каждое.

1. Приседания с касанием стоп рукойВстаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища (можно взять утяжелители).Сделайте приседание, чтобы бедра оказались параллельны полу.Поднимитесь, согните правую ногу и коснитесь левой рукой стопы.Повторите то же самое, коснувшись правой стопы левой рукой.2. Выпады с прыжкамиВстаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.Шагните правой ногой вперед, согнув ее под прямым углом.Выпрыгните вверх, поменяв положение ног в воздухе так, чтобы впереди оказалась левая нога.Повторите упражнение.3. Планка с касанием плечаВстаньте в упор лежа на прямых руках, напрягите мышцы живота.Оторвите правую руку и коснитесь левого плеча.Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.4. ОтжиманияВстаньте в упор лежа на прямых руках.Согните локти, опуститесь, пока грудь не коснется пола.Поднимитесь в исходное положение, сохраняя прямую линию тела.5. Тяга гантелей в наклонеВстаньте ровно, согните ноги в коленях, корпус наклоните вперед.Возьмите гантели в обе руки.Подтяните гантели к пояснице, сводя лопатки, затем опустите.Советы для максимального эффектаПоддерживайте регулярность: тренируйтесь хотя бы 3–4 раза в неделю.Не забывайте о разминке перед занятиями и растяжке после них.Сократите калорийность рациона, добавив больше овощей и белка.Пейте достаточное количество воды для поддержания обмена веществ.

Начните тренировки уже сегодня, следуя этим рекомендациям, и вы сможете заметно улучшить свою физическую форму всего за несколько недель.