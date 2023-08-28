Серебряный призер Олимпийских игр отказался от выступления за сборную Казахстана

Серебряному призеру Олимпийских игр-2022 в конькобежном спорте Сергею Трофимову предлагали выступать за сборную Казахстана, но он отказался от этой возможности, сообщают Vesti.kz.

- Звали в сборную Казахстана?

- Звали. Опять же, не хочу говорить, как бы оно могло быть, но на тот момент уже было принято решение по команде, и от приглашения Казахстана я аккуратно отказался.

- Как относишься к тем, кто согласился?

- Я отношусь с пониманием к их решению, - сказал Трофимов "Матч ТВ".

Отметим, что российские конькобежцы не допускаются на международные соревнования из‑за ситуации на Украине. Ранее призерка чемпионатов мира Елизавета Голубева, чемпионка России Кристина Силаева и тренер сборной Сергей Клевченя заявили о своем желании представлять команду Казахстана.