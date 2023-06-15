Мадридский "Реал" провел презентацию своего звездного новичка - англичанина Джуда Беллингема, передают Vesti.kz.

19-летний полузащитник будет играть с цифрой 5 на спине. Под этим же номером в составе "сливочных" в 2001-2006 годах выступал Зинедин Зидан.

В дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем играл под 22-м номером, но в испанском клубе этот номер принадлежит Антонио Рюдигеру.

В прошедшем сезоне под номером 5 в "Реале" играл защитник Хесус Вальехо. Теперь он будет носить майку с номером 24.

Беллингем подписал с "Реалом" контракт на шесть лет. По данным СМИ, испанцы заплатили немецкому клубу 103 миллиона евро.

Англичанин был признан лучшим игроком прошедшего сезона в Бундеслиге с 14-ю голами 7-ю голевыми передачами за "Боруссию".