Звезда сборной Испании задумался об уходе из клуба

Вингер "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может покинуть клуб следующим летом и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, передают Vesti.kz.Уильямс рассматривает смену клуба
Футболисту предстоит обрести свою лучшую форму после травм, чтобы летом привлечь интерес европейских грандов.
Переход в АПЛ может стать новым этапом в карьере Уильямса, однако многое будет зависеть от выбранного клуба, игровой системы и роли футболиста в команде.
Позиция тренера сборной Испании
Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте заинтересован в том, чтобы Уильямс вернул прежнюю скорость, стабильность и способность влиять на ход матчей.
В октябре вингер покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы и вернулся в "Атлетик" для восстановления.
В преддверии Евро-2028 тренеру важно рассчитывать на здорового и конкурентоспособного футболиста.Когда возможен трансфер?
Следующее лето рассматривается как подходящий момент для смены клуба. Однако прежде Уильямсу необходимо полностью восстановиться и стабильно выступать во второй половине сезона.
При этом возможный переход должен обеспечить ему подходящие условия для игры и регулярную практику.
В нынешнем сезоне Уильямс провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.