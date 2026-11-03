Нападающий испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе высказался о возможном переходе в топ-клуб и прокомментировал интерес со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

26-летний форвард "Вильярреала" Жорж Микаутадзе уверен, что дорос до перехода в один из ведущих клубов Европы. По словам футболиста, у него достаточно качеств, чтобы сделать следующий шаг в карьере.

Особенно мотивирует нападающего информация об интересе со стороны "Барселоны". При этом грузин не скрывает, что каталонский клуб занимает особое место в его футбольных симпатиях.

"Думаю, что я уже готов перейти в большой клуб. У меня есть для этого всё необходимое. Интерес "Барселоны"? Это даёт мне ещё больше мотивации. Это значит, что я хорошо справляюсь со своей работой. Кроме того, в молодости я болел за "Барселону", когда там играли Хави, Иньеста, Бускетс и тройка МСН", — приводит слова Микаутадзе The Touchline.

Грузинский нападающий присоединился к "Вильярреалу" в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и записал на свой счёт две результативные передачи.