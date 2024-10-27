Английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем по-прежнему не забивает в сезоне 2024/25. Вчера он отыграл 90 минут в эль-класико против "Барселоны" (0:4), передают Vesti.kz.

В этом сезоне на счету 21-летнего игрока 11 матчей за мадридцев во всех турнирах. В них он не забил ни разу, зато отметился тремя ассистами.

Если учитывать и матчи прошлого сезона, то Джуд не забивал за "Реал" в 13 матчах кряду. Последний его гол за клуб пришелся на 14 мая, когда он отличился в домашней игре с "Алавесом" (5:0). После этого он забил трижды, но за сборную Англии.

Как сообщает Sports.ru, к концу октября прошлого года у Беллингема было 13 голов в 13 матчах за "Реал" во всех турнирах. Статистика нынешней кампании в разы скромнее, и это - одна из головных болей болельщиков сливочных.